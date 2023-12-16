道指續創新高 史指連漲七周

道瓊工業指數尾盤觸及盤中新高後收漲，以科技股為主的那斯達克100指數收在歷史新高，華爾街 以高點結束強勁的一周。

道指上漲56.81點或0.15%至3萬7305點。史坦普500指數下跌0.36點或0.01%至4719.19點；那指上漲52.36點或0.35%至1萬4813.92點。那指100突破1萬6573.34點，創2021年11月以來收盤新高。

Costco上季業績超過華爾街預期並派發每股15元股利，該公司上漲4.45%。

主要股指連續第7周上漲。道指本周上漲2.9%。史指上漲2.74%，那指上漲3.3%。這也是史指連續第7周上漲，為2017年以來最長的連續上漲。

史指距離2022年1月創紀錄的收盤價僅差不到2%，可能很快就會與道指一起創下歷史新高。

《華爾街日報》報導，電子簽名軟體公司DocuSign就可能的出售事宜聘請了顧問，該公司收漲12.46%。為2023年以來單日最佳表現。

油價 收低，但因美元走軟，本周小幅上漲，並且在近期經歷一系列下跌後，2024年需求前景有所改善。

西德州 中質原油(WTI)1月合約下跌15分或0.21%收每桶71.43元。2月布蘭特原油合約下跌6分或0.08%收76.55元。美國原油和全球指標原油本周漲幅都不到1%，但卻是連續下跌7周後首次出現上揚。