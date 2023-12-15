親友道別如永別 貝佐斯憶首次太空飛行：像參加自己告別式

貝佐斯（圖）上Podcast節目談到兩年首次太空飛行時說，像是在參加自己的告別式。 （路透）

亞馬遜 （Amazon）創辦人貝佐斯 （Jeff Bezos）表示，他2021年7月參加他的太空 公司藍源（Blue Origin）首次載人飛行，讓他感到百感交集，感覺就像是去參加自己的告別式。

Business Insider報導，貝佐斯在14日播出的最新一集「Lex Fridman Podcast」節目上表示，那些情緒甚至在他登上火箭之前就開始了。

他說：「地面上的人們為我們感到非常緊張。那確實是那次經驗最讓我感到情緒強烈的環節之一，甚至在起飛前就出現了。」

貝佐斯告訴主持人佛里曼說，他當時其實並不緊張，但他可以感受到當時在現場的朋友和家人們有多擔心。

他說：「他們和我們道再見，但或許他們其實心想，這次道別大概就是永別了。我們或許沒那種感覺，但從他們的臉上可以明顯看出他們有多緊張，以及他們是這麼感覺的。」「那感覺就好像是去參加自己的告別式之類的。你可以在那一刻感受到別人對你的愛，真的是很美好的一次經驗。」

貝佐斯當時和另外三名成員一起上太空，包括他的弟弟馬克。整趟飛射和飛行只花了11分鐘，而且全仰賴自動駕駛。

太空旅行現在是貝佐斯的主要目標。他告訴主持人，他兩年前辭去亞馬遜執行長的職務，就是為了能專注在藍源上，如今他的時間也多半投注在這家太空公司。