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零售銷售成長0.3% 假期季好開端

財經新聞組／綜合報導

11月消費者展現出意想不到的強勁勢頭，為假期季打下良好的開端，通膨顯示出持續緩和的跡象。

商務部發布報告指出，11月零售額成長0.3%，強於10月0.2%的跌幅，也優於《道瓊》預計的下降0.1%。數字已根據季節性因素進行調整，但未納入通貨膨脹因素。

不包括汽車在內，銷量成長0.2%，也比預測持平來得好。剔除汽車和汽油後，銷售額成長0.6%。

11月消費者物價指數(CPI)月增0.1%，零售銷售數據顯示消費者完全跟上了物價上漲的腳步。

與去年同期相比，銷售額成長4.1%；而總體CPI成長率為3.1%。通膨率仍高於聯準會2%的目標，但遠低於2022年中期9%以上的高峰。

Capital Economics美國副首席經濟學家亨特(Andrew Hunter)表示：「11月零售銷售的反彈進一步顯示，通膨持續快速下降並不會以經濟成長顯著疲軟為代價。」

雖然由於本月能源價格普遍下跌，加油站收入下降2.9%，但銷售額仍保持成長。加油站銷售額較上年同月下降9.4%。

但這些疲軟被酒吧和餐廳1.6%的成長、體育用品、業餘愛好、書籍和音樂商店1.3%的成長，以及線上零售商1%的成長所抵消。

所謂的對照組銷售成長0.4%，也就是不包括汽車經銷商、建築材料零售商、加油站、辦公用品商店、活動房屋和菸草商店，並且納入國內生產總值(GDP)計算。

聯準會前一日表示在打擊通膨方面已取得足夠進展，可以在明年開始降息。根據聯邦公開市場委員會(FOMC)政策會議後的預測，聯準會官員預計在2024年將短期借款利率降低約0.75個百分點。

雖然聯準會官員預計未來一年經濟成長將大幅放緩，但預計不會出現衰退。

聯準會 加油站 零售商

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