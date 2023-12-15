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美股最錢線/總統民調低迷 反而有利股指

財經新聞組／綜合報導

根據知名投資研究機構Ned Davis Research發布的報告，總統拜登的低支持率對美股來說可能是個好兆頭。

自拜登上台以來，大多數時間的支持率一直處於低點。根據調查公司蓋洛普(Gallup)的數據，在拜登上任的前幾個月，其支持率一度達到57%左右的高點，但之後一直在下降，目前處於37%的歷史最低水準。

拜登的低支持率主要與美國人對經濟的悲觀看法有關，雖然從大多數指標來看，美國經濟根基似乎仍然穩固。

CBS新聞和民調組織YouGov聯合進行的最新民調顯示，有76%的受訪者表示收入跟不上物價漲幅。同時有62%的人抱怨美國經濟狀態不佳，56%的人將通膨問題歸咎於政府支出。

根據Ned Davis的說法，雖然低支持率對拜登而言無疑是個壞消息，但對美股而言可能是個好消息。

根據其研究，當蓋洛普民調的總統支持率在35%到50%之間時，道瓊工業平均指數的平均年回報率高達9.9%。當總統支持率在50%到65%之間時，道指的平均年回報率為7.6%；而當支持率高於65%時，道指的平均年回報率僅有2.4%。

不過，總統支持率也並非越低越好。一旦低於35%，股市就會大幅下挫。Ned Davis指出，在這種情況下，道指的平均年跌幅為12.7%。

隨著今年美股反彈，投資人的樂觀情緒一直在升溫。但由於對美國經濟和總統缺乏信心，這種樂觀情緒一定程度上被抵消。

Ned Davis指出，其研究顯示，即使投資人已經極度樂觀，但美股多頭可能還有更多空間。

美股三大股指13日集體收漲，道指創下歷史新高，那斯達克指數、史坦普500指數創去年年初以來新高。主因Fed暗示升息政策結束，且將在2024年降息。（財經新聞組）

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