明年10年美債殖利率 剩3%

新債券天王雙線資本(DoubleLine Capital)執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，在聯準會發表最新的降息預測之後，明年10年期公債殖利率將繼續跌至3%區間。聯準會連續第3次會議維持利率不變，並指2024年將降息3次，基準利率觸及4.015%的低點，為8月以來最低水準。

OECD：未來經濟成長率將腰斬

根據OECD的長期經濟預測，由於許多國家的勞動力將因人口老化而減少，以及新興市場國家的勞動效率成長將放緩，預計到了2060年，該組織38個成員國和G20國家的國內生產毛額（GDP）長期趨勢成長，將從疫情前的3%逐步放緩至1.7%，未來數十年的經濟成長率將幾乎減半，須提高稅收來防止債務激增。。

莫德納默克皮膚癌疫苗有效

根據中期試驗數據，莫德納(Moderna)和默克的實驗性癌症疫苗在與默克公司的重磅藥物Keytruda聯合使用後，可降低罹患致命性皮膚癌患者3年後死亡或復發風險。與3年後單獨接受Keytruda治療的患者相比，該組合將晚期患者的死亡或癌症復發風險降低了49%。癌症疫苗與Keytruda合併使用還可將黑色素瘤擴散到身體其他部位的風險降低62%。

歐盟責令蘋果谷歌說明風險

歐盟執委會已要求科技巨頭蘋果和谷歌釐清根據《數位服務法》(DSA)新法規在其線上平台購買應用程式的風險管理。歐盟官員表示：「執委會要求這些服務的提供者提供更多資訊，說明如何認真識別與App Store和Google Play相關的任何系統性風險。」回覆期限為1月15日。

波克夏 本周加碼西方石油

波克夏控股本周買進超過1000萬股西方石油股票，價值5.88億元，顯示對這家石油生產商即將收購CrownRock的信心。以13日收盤價57.22元計算，巴菲特旗下的波克夏現在擁有西方石油27%的股份，價值136億元。根據向SEC提交的文件，波克夏在11日、12日和13日以多筆交易買進這些股票。

LinkedIn擱置轉移到Azure

知情人士透露，LinkedIn已擱置放棄將其資料中心技術從實體設施轉移到微軟的Azure雲端。決定不再推動代號為「Blueshift」的項目，代表LinkedIn的重大轉變。在微軟以270億元收購該公司3年後，該公司於2019年宣布將轉向Azure。