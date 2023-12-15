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蘋果今年增逾兆 市值挑戰法股

財經新聞組／綜合報導
蘋果股價續創新高，市值將超越法股。（路透）
蘋果股價續創新高，市值將超越法股。（路透）

全球市值最高的上市公司蘋果公司（Apple）漲勢未見停歇，在14日收盤再度創下歷史新高後，市值暴增約1兆美元，這家iPhone製造商的市值正在接近歐洲最大股市法股的總市值。

根據估計，截至14日收盤，巴黎上市公司總市值約為3.2兆美元，而蘋果的市值約為3.1兆美元。蘋果公司的規模比全球六大股市以外的所有市場都大。

這並不是蘋果公司市值第一次超過法股。在去年下半年的大跌中，隨著各國央行提高利率以應對通膨，兩者多次互換領先。

受路易威登母公司路威酩軒集團(LVMH)和柏金包製造商愛馬仕國際SCA等精品公司的推動，法國股市本周創下歷史新高。在仲夏出現回落後，最近幾周又再次上漲，因為越來越多證據證明通膨正在降溫，因此利率可能已經見頂，而美國沒有出現衰退的跡象。

在美股，同樣的背景推動科技股、尤其是大型企業再次飆漲。蘋果2023年股價飆漲超過50%，市值增加約1兆美元。

蘋果最近的股價飆升相較10月呈現巨大的逆轉；當時該股因對中國收入成長和銷售的擔憂而承壓。

花旗集團分析師馬力克(Atif Malik)指出：「看空該股的人忽視了結構性毛利率擴張的實力。」他提到iPhone 的高端定位、服務銷售的加速以及大宗商品價格的優勢，「預計上述趨勢明年將持續，並將AI手機和Vision Pro的採用視為潛在的上漲催化劑。」他將蘋果目標價上調至230美元。

市場研究機構Counterpoint Research彙編的智慧手機追蹤數據顯示，2023年10月全球每月智慧手機銷售量同比增加5%，是2021年6月以來首月同比成長，打破連續27個月的下滑趨勢。

Counterpoint Research指出，繼10月的強勁成長後，預計2023年第4季也將實現成長，從而在未來幾季逐步走向復甦。

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