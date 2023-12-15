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利率跌數據強 道指續創新高

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業指數繼續收高，10年期公債殖利率跌破4%，零售銷售意外成長，讓投資人進一步相信2024年經濟將實現軟著陸。

道指收盤再創歷史新高，上漲158.11點或0.43%至3萬7248.35點；13日首次收在3萬7000點上方。史坦普500指數上漲12.46點或0.26%收4719.55點；那斯達克指數上漲27.59點或0.19%收1萬4761.56點。

交易員押注2034年降息，10年期公債殖利率自8月以來首次跌破4%。道指13日上漲逾1%，觸及3萬7000 點上方的歷史新高。在此之前聯邦公開市場委員會(FOMC)表示明年可能會降息三次。

隨著殖利率下降，太陽能股走高。Invesco Solar ETF(TAN)上漲8.14%，其中成分股SunRun和Enphase分別上漲19.92%和11.72%。Moderna上漲9.25%，先前試驗數據顯示其實驗性癌症疫苗與默克公司的Keytruda一起使用可降低死亡或復發的風險。

大型科技股走勢落後。微軟和Netflix分別下跌2.25%和2.11%。亞馬遜和Alphabet分別下跌0.95%和0.48%。Meta Platforms下跌0.47%。

史指可能很快就會與道指一樣站上歷史新高，因為該指數距離2022年1月創下的歷史收盤紀錄僅差不到1.6%。那指距離其收盤紀錄高點約8%，距離其歷史盤中紀錄還差約9%。

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