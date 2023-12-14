我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10年亞裔增5倍 1年多32店 紐約長島市加速「亞洲化」

不顧2000名家長請願…紐約市小班案卡資優班 恐犧牲華人學生

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

聯準會（Fed）13日連續第三次利率維持不變，有別於之前兩次按兵不動時強調利率可能升得「更高、更久」，意在儘可能保持日後決策彈性，以防萬一通膨復熾可靈活應變，這回Fed貨幣政策竟然意外轉向，從政策聲明的新語調、最新預測呈現的利率路徑大幅趨緩、主席鮑爾記者會上的談話，都指向一致的方向：「轉鴿」。

風險猶在為何明說將轉鴿

這一次Fed不僅表明，近年來抗通膨緊縮循環如今接近尾聲，同時也開始明顯把焦點轉向明年將調降利率--此舉旨在促成美國經濟「軟著陸」。鮑爾未明言必須符合什麼條件Fed才會降息，但他親口說，官員會衡量通膨下滑情況，以確定利率不會持續高得令家庭和企業吃不消，還補上一句：Fed將「十分專注於不要等太久才降利率。」

金融市場應聲大漲，聯邦資金期貨市場交易員放膽押注最快2024年3月就會啟動降息循環，並預測Fed政策利率明年底前可能降到4%以下。目前聯邦資金利率目標區間仍高掛在5.25%~5.5%，是22年來最高水準。

然而，在美國通膨展望仍不明之際，Fed難道不再擔心金融情勢轉鬆、會給Fed抗通膨「最後一哩路」扯後腿，使Fed更難把通膨率壓回2%目標嗎？通膨疑慮未消，這一次是什麼因素，促使Fed公然表明將「轉鴿」？

當然，鮑爾在13日會後記者會上仍提及這些風險，聲稱此刻宣告戰勝通膨「時機尚未成熟」，且「無法保證」通膨趨緩會繼續有進展，還再度重申Fed必要時可能再次提高利率。但市場顯然把這些官腔官調當耳邊風，事實上，早在8月底分析師就料定Fed升息已完成，下一步必將「轉鴿」。（參見8月26日「別管鮑爾怎麼說 Fed升息可能已大功告成了」一文）

Fed明白宣示轉鴿的三大理由

分析師指出，Fed之所以能明白宣示「轉鴿」，較不擔心這麼說會導致金融情勢轉鬆、推升通膨，是三大條件促成：

1.數據呈現通膨持續降溫，讓決策官員對通膨的展望改善；

2.明年經濟成長料將減緩，失業率可能稍稍升高，反映當前利率水準已高得具有充足的限制性；

3.自2022年3月來一連串升息抑制成長的效應，尚未完全展現。

這些發展自然會導致經濟降溫、抑制通膨。因此，Citadel證券線性利率交易主管德帕斯認為，這有助於解釋為什麼Fed這次看來不太擔心金融情勢變寬鬆的後果。他說：「他們似乎對通膨下滑的步調感到安心，對目前利率水準具相當的限制性感到安心，也對仍有一些緊縮效應尚未顯現的事實感到安心。」

「鷹王」沃勒上月已露口風

德意志銀行首席美國經濟學家魯澤提認為，13日鮑爾記者會可歸結出一個結論：Fed理事沃勒（Christopher Waller）數周前「由鷹轉鴿」的談話，其實並不是他獨排眾議改唱「鴿」調，而是反映Fed內部的主流意見。

有Fed「鷹王」之稱的沃勒11月底在一場演說中表示，倘若通膨持續趨緩，明年春季Fed就可能降利率。

據彭博分析，沃勒想說的是，Fed決策官員打算在明年降利率，以免貨幣政策對成長限制過度，對經濟造成無謂的傷害。換句話說，Fed的用意或許是：在「降利率」的同時，不會立刻造成「政策寬鬆」。這個訊息傳達不易，但沃勒上月已試著解釋了。

要理解箇中道理，必須明白Fed官員通常以「實質」（通膨調整）政策利率，來思考貨幣政策是緊是鬆。目前，Fed實質政策利率水準是至少2007年來最「緊」，倘若通膨進一步下滑，實質政策利率或許還會更緊。所以，沃勒才會說：「如果通膨走低，你會降低政策利率。」

沃勒其實只是描述央行基本原則，而不是做新的預測，但市場卻彷彿聽見他喊：「降息循環來了！」美債殖利率隨之陡降。

3月降息時機可能太早

一些分析師表示，基於通膨展望仍有變數，此刻一口咬定Fed明年3月就會降息，還言之過早。

BMO資本市場分析師葛瑞格里說：「我們仍認為，降息時點會推遲而非早來，仍認為時機在2024年第3季。」

摩根大通美國經濟學家費洛里形容，這次FOMC會議有如「12隻鴿子蹦蹦跳」，但他認為Fed要到6月才會啟動降息，比他原先預測的7月提前。他認為，2024年Fed可能降息五次。

德銀的魯澤提更預料明年Fed會降息六次，從6月開始降，屆時美國經濟可能陷入溫和衰退。他說，此刻Fed並不預見經濟衰退將至，預示降息純粹是基於通膨減弱；假如衰退果真降臨，他認為Fed降息步調會非常快速。

殖利率 降息 鮑爾

上一則

半導體女王蘇姿丰身價有多高？ 手中AMD持股就值5.6億美元

下一則

Fed轉鴿市場喜出望外？ 德銀：聯準會似乎樂於讓市場為所欲為

延伸閱讀

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及

Fed意外急轉「鴿」 恐令歐洲與英國央行措手不及
Fed何時結束縮表？鮑爾：還沒決定

Fed何時結束縮表？鮑爾：還沒決定
Fed鬆口：明年至少降息3次

Fed鬆口：明年至少降息3次
美國利率期貨市場 押注Fed明年3月降息機率77%

美國利率期貨市場 押注Fed明年3月降息機率77%

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

2023-12-13 13:52
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
最新估計指出，今年天災保險理賠再度站上1,000億美元，連四年突破此關卡。 （美聯社）

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

2023-12-07 06:41
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50

超人氣

更多 >
周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光

周海媚生前膝下無子女無配偶 巨額遺產繼承者曝光
周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光

周海媚離世「病歷流出」 2嫌抓到了 處分曝光
醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥

醫生每天喝這茶抗發炎 助他停吃止痛藥
華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見

華人賭城艷遇2女喝一杯 夢醒後5萬元名錶不見
3萬元以下能買到的5款最佳汽車

3萬元以下能買到的5款最佳汽車