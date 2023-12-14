Fed何時結束縮表？鮑爾：還沒決定

聯準會（Fed）主席鮑爾周三主持記者會，說明最新利率決策。 （美聯社）

聯準會 （Fed）主席鮑爾 周三表示，即使聯準會官員現正積極考慮在明年降息 ，但是仍未決定將於何時結束縮減資產負債表。

鮑爾決策會議後的記者會上說：「我們現在沒有談到改變量化緊縮（QT）的步調。」量化緊縮指的是縮減聯準會所持有的債券數量。

聯準會周三決定將政策利率區間維持在5.25%～5.50%不變，而Fed官員們傾向在新的一年降息75個基點（3碼）。美國的通膨壓力正在減弱，聯準會因而考慮調降利率。聯準會的通膨率目標值為2%。

美國聯準會自去年以來，一直在縮減資產負債表，作為升息的配套政策。目前Fed每月減持近1,000億美元的美國公債與抵押貸款證券，使得債券持有部位已從去年夏天的近9兆美元，降至目前的7.7兆美元。

聯準會在新冠疫情期間大舉購債，以穩定市場並刺激經濟成長。將流動性收回來，是Fed貨幣政策回歸正常的過程。

現在市場的挑戰在於，即使即將降息，Fed也還沒說明何時將結束縮表行動。

鮑爾在記會上指出，在多數情況下，利率政策與針對資產負債表所做的行動，兩者是獨立運作的。路透分析，這意味了美國聯準會可能在降息的同時，仍然繼續推動縮表。

許多市場人士將聯準會的附賣回交易（reverse repo）機制，看成是量化緊縮的指標。附賣回交易機制，自貨幣市場基金吸入大量現金，被視為流動性過剩的代表。聯準會的附賣回交易規模，已從2022年底的2.6兆美元，下降至本周三的8,230億美元。一些人認為，當附賣回交易達到零的時候，就會是聯準會結束量化緊縮的時候。已有部分Fed官員認為，附賣回交易有可能降到零。