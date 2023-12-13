美債還能漲多少？葛洛斯和新債王又互槓

新一代債券天王的雙線資本創辦人岡雷克。（路透）

隨著聯準會（Fed）暗示轉向降息 ，美國公債還能有多少上漲空間？新、舊「債券 天王」對這個問題又爆出歧見了。

被媒體封為新一代債券天王的雙線資本創辦人岡雷克（Jeffrey Gundlach）說，美國10年期公債殖利率 將回落至接近3%的區間，因為Fed明年可能足足降息2個百分點；然而，前一代的債券天王、債券投資巨擘品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）駁斥這種說法，表示目前殖利率處在4%，已是適得其所。

岡雷克受訪時表示：「我們已跌破趨勢線，當前10年期公債殖利率水準有大幅下跌的空間。經濟將低於下行趨勢，將促成回應。我們將必須大量印鈔。」

曾經為全世界最大債券基金操盤的葛洛斯則在X社群平台上貼文說，就算聯準會把資金利率降至如同岡雷克所預測的3%，關於10年期公債殖利率明年會跌落至3%的預測仍是「滑稽的」。

在Fed官員預測明年降息3碼，顯示立場比市場預期還鴿後，美國公債殖利率大幅下滑，10年期公債殖利率跌破4%，盤中報3.97%，為8月來最低，也遠遠低於10月底時觸及的5.02%高峰；美國公債也準備寫下三年來首度收漲成績，彭博的一項指數顯示，美債今年來報酬率約3%。

美國公債殖利率曲線依然是倒掛的，2年期的殖利率高於10年期的殖利率，但兩者利差在過去兩天已縮小16個基點，僅剩差距37個基點。

岡雷克和葛洛斯都認同的一點則是，殖利率曲線應該會再度解除倒掛的型態。葛洛斯說，預期較短天期的殖利率會下滑，至於較長天期的殖利率不太可能進一步下滑。