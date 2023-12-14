美超微：AI伺服器訂單接不完

美國AI 伺服器大廠美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後13日發出員工內部信，強調AI伺服器訂單接不完，該公司年營收將衝刺200億美元大關，再寫新猷，凸顯出AI市況正如日中天。

美超微是AI晶片霸主輝達 （NVIDIA）重要夥伴，輝達執行長黃仁勳 多次在公開場合為其站台，凸顯對美超微的重視。如今美超微加入投下對後市高度正面的一票，法人看好，更為AI族群後市發展吞下定心丸。

美超今年以來憑藉自身伺服器領域專業技術，成功與輝達掀起震驚全球的AI巨浪，為科技業帶來源源不斷的話題。黃仁勳不僅每次赴台都會私訪美超微，更屢次提及多虧雙方合作，才讓自己強化「算力」、打造生成式AI的目標得以完成，由此可見美超微具有難以撼動的產業地位。

梁見後在發給員工的內部信中指出，美超微長期致力提供具最佳化電源效率及自然空氣和液體冷卻功能的系統，回顧整個2023財會年度發生許多事，肯定有很多事值得慶祝，這一切都是源於對伺服器技術的堅持與創新，以及對旗下各產品線上市時間的關注。

隨著市場吹起陣陣暖風，梁見後表示，美超微內部已看到AI、全球企業、雲端、存儲市場和5G／電信領域，開始接連冒出全新商機，美超微透過與領先的CPU、GPU和儲存供應商，建立起牢固的合作關係，此舉在市場對高度集成的機架級解決方案的需求不斷增長的情況下，將為公司帶來強大且壓倒性的優勢。

梁見後並指出，目前美超微處於AI伺服器訂單接不完的狀況，2023財會年度，也是美超微歡慶成立30周年，這一年對公司來說極具突破性，甚至在多項專業領域都拿下冠軍寶座。

他強調，美超微作為市場供應商，在PnP Total Al和IT解決方案的拓展才剛剛開始，未來隨著向現有和新興市場提供更優化的AI基礎設施後，成長的步伐將會再度加速，加上軟體和服務價值不斷增長，預估年營收將達200億美元。