部分Model 3稅收抵免減半

特斯拉 在其官網發布消息指出，根據美國通膨削減法案(IRA)的最新規定，特斯拉Model 3後輪驅動和長續航里程版車型將自12月31日起失去高達7500元的聯邦稅收抵免。財政部本月稍早發布指導方針，詳細介紹將於1月1日生效的最新電池採購限制，意讓美國電動車供應鏈擺脫對中國的依賴。特斯拉在官網通告中表示：「根據IRA新規定的當前觀點，Model 3後輪驅動和Model 3長程版的稅收抵免將於2023年12月31日結束。在12月31日之前提貨即可獲得全額稅收抵免。」

雖有批評 自駕車需求依舊旺

雖然通用汽車(GM)旗下自駕部門Cruise 汽車10月發生事故後，機器人計程車再次引發人們的疑慮，但對降低成本和高效運輸貨物和人群的需求，正在推動卡車和接駁車對無人駕駛技術的需求。總部位於賓州匹茲堡的Aurora和加州新創公司Gatik等公司都在為依固定路線行駛的車輛開發自動駕駛技術，並盡量避免了機器人計程車在繁忙的城市街道上面臨的公眾憤怒。

西南航空調升燃油成本預測

西南航空調升第4季燃油成本預期，導致其股價下跌3.83%。然而，由於休閒需求強勁，該航空公司預計本季單位收入將改善至先前財測範圍的高端。西南航空預計經濟燃油成本為每加侖3至3.1元，而先前的估計為每加侖2.9至3元。預計每可用座位英里營運收入(RASM)將年減9%至10%。之前預計RASM將下降9%至11%。

輝瑞明年營收獲利低於預期

輝瑞預測2024年營收和獲利低於華爾街預期，不過該公司將成本削減目標提高了5億元。根據 LSEG 數據，這家美國製藥商預計其全年營收將在585至615億元之間，而分析師平均預期為631.7億元。其中包括Seagen產品銷售的貢獻。該公司還預計調整後獲利為每股2.05至2.25美元，低於分析師預期的3.16元。

房貸再融資需求躍增19%

房貸利率 繼續下降，符合貸款 資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.17%降至7.07%；根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的說法，這是7月以來的最低水準。根據MBA的季節性調整指數，上周房屋貸款再融資申請量比前周增加19%，較一年前同周高出27%。