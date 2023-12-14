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世說新聞╱中國富人花120萬走線 原因令人淚崩...

11月PPI持平 6月來最小漲幅

財經新聞組／綜合報導

美國11月批發通膨沒有變化，顯示經濟中的物價上漲正在持續逐步緩解。

勞工部發布報告，生產者物價指數(PPI)在前一個月下降0.4%後，11月數字月持平。與去年同期相比僅上漲0.9%，是6月以來的最小漲幅。

排除波動較大的食品和能源成本，所謂的核心PPI也與10月持平，同比僅上漲2%，是2021年1月以來最溫和的同比漲幅。在商品方面，11月物價沒有變化，主受汽油價格下跌4.1%的影響。服務價格也持平。

PPI報告強化了整體經濟通膨壓力正在降溫的信念。這些數據反映出製造商、農民和批發商收取的價格，可以提供未來幾個月消費者通膨上升速度的早期跡象。

自2022年3月達到11.7%的峰值以來，PPI年增率已或多或少穩定放緩。當月聯準會開始提高基準利率以減緩物價上漲；之後更升息11次，從接近零的水準升至約5.4%，為22年來的最高水準。

聯準會本周在今年最後一次政策會議宣布，連續第三次維持基準利率不變。大多數經濟學家認為，聯準會已經完成升息周期，並預計將在明年某個時候開始降息。

勞工部12日發表報告，11月消費者物價指數(CPI)僅較10月上漲0.1%，較去年同期上漲3.1%。而聯準會更關注的核心CPI較10月上揚0.3%，年增4%。

高頻經濟公司首席美國經濟學家法魯奇(Rubeela Farooqi)表示：「數據證實了通膨的下降趨勢，而且消費者物價更明顯逐步下降。」「對Fed而言，今天的報告並不會改變預期維持利率不變的期望，而且繼續保持高點。」

即使人們普遍預測聯準會升息將導致經濟衰退，但美國經濟和就業市場仍然出乎意料地強勁。引發人們對聯準會能夠實現所謂軟著陸的希望：提高利率足以抑制通膨，而不會讓經濟陷入衰退。

聯準會 利率 勞工部

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