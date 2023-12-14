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Fed鬆口：明年至少降息3次

財經新聞組／綜合報導
聯準會鬆口通膨已見緩和，明年預計降息三次。（路透）
聯準會鬆口通膨已見緩和，明年預計降息三次。（路透）

聯準會連續第三次維持關鍵利率穩定，並鬆口2024年及以後的多次降息

隨著通膨率緩和和經濟穩定，聯邦公開市場委員會(FOMC)決策者一致投票決定將基準隔夜借款利率維持在5.25%-5.5%的目標區間。

除了維持利率不變的決定外，委員會成員還預計2024年至少降息三次，預設幅度為25個百分點。雖低於市場定價的降息四次，但比官方之前的表態更為激進。

FOMC個別成員的「點陣圖」顯示2025年將再降息四次，即整整一個百分點。2026年再降息三次將使聯邦基金利率降至2%-2.25%之間，接近長期前景。

不過，市場在會後消化了更激進的降息路徑，預計明年降息1.5個百分點，是FOMC宣示速度的兩倍。

該聲明可能暗示升息已經結束，並表示委員會將在「任何」進一步收緊政策時考慮多種因素；這種說法以前從未出現過。

鮑爾在新聞發布會上表示，「通貨膨脹已從高點回落，失業率並未大幅上升。這是非常好的消息。」

FOMC補充說，通貨膨脹「在過去一年中有所緩解」，同時維持對物價「上升」的描述。聯準會官員預計核心通膨率將在2023年降至3.2%，2024年降至2.4%，然後在2025年降至2.2%，最終於2026年回到2%的目標。

本周的經濟數據顯示，11月消費者物價和批發物價變化不大。不過，從某些指標來看，聯準會已接近2%的通膨目標。美國商銀的計算顯示，聯準會首選的11月通膨指標將在3.1%左右，實際六個月年化率可能達到2%，達到目標。

該聲明還指出，繼11月表示經濟活動「強勁擴張」後，經濟「已經放緩」。

鮑爾在記者會上表示：「最近的指標顯示，經濟活動成長速度較第三季大幅放緩。即便如此，全年GDP仍可望成長2.5%左右。」

FOMC成員將2023年GDP年化成長率調升2.6%，比9月的更新提高了半個百分點。預計2024年GDP為1.4%，與先前的預期大致相同。失業率預測基本上保持不變，2023年為3.8%，隨後幾年將升至4.1%。

降息 利率 聯準會

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