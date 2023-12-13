亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」

為安全起見，亞馬遜、沃爾瑪及目標百貨等美國零售巨擘已自願停售以兒童為行銷對象的水晶寶寶。（取材自推特）

在政府官員、國會議員和公共衛生專家呼籲禁止俗稱「水晶寶寶」的吸水珠（water bead）後，亞馬遜 、沃爾瑪 （Walmart）及目標百貨 （Target）等零售巨人已自願停止銷售這類以兒童為行銷對象的玩具。

根據CNN報導，水晶寶寶是由吸水性極強的聚合物材料所製成的小球，美國消費品安全委員會（CPSC）指出，當接觸液體時，它們的尺寸和重量會膨脹到原來的100倍。

專家表示，由於這些玩具一旦被吞入後就會在體內膨脹，會為幼兒帶來巨大的健康風險。而且，由於水晶寶寶主要由水組成，X光通常無法檢測到它們。CPSC在9月的安全警報說，這些珠子「可能導致嚴重不適、嘔吐、脫水、腸道阻塞和危及生命的傷害」，可能需要動手術才能取出。

這種頗受歡迎的兒童玩具，原本設計的目的在於提升計數能力或訓練運動神經，但近來卻引起了國會議員和CPSC的注意。上個月紐澤西州的聯邦眾議員小帕隆（Frank Pallone Jr.）提出立法，擬在全美禁止向兒童銷售吸水珠。

小帕隆日前舉行記者會說：「它們（水晶寶寶）專門對兒童行銷。在一個小包裝中，可能會有25,000、50,000甚至75,000顆這類珠子，只需1顆就會對兒童造成傷害。」「它們沒有被貼上對小孩子危險的標籤，沒有任何警語，而且不難取得。」

亞馬遜發言人證實，該公司12日更新了吸水珠政策。這家電商巨擘表示：「為了安全起見，亞馬遜將不再允許銷售向兒童銷售的水珠，包括作為玩具、美術用品或感官遊戲的水珠。」

目標百貨12日在聲明中也表示，將不再在店內或網路上銷售以兒童為行銷目標的吸水珠。沃爾瑪12日發出電子郵件表示，保護顧客是其首要任務，「我們決定自願停止銷售以幼兒為行銷目標的膨脹水珠玩具，並已採取措施將其從我們的商店和網站撤下」。

《消費者報告》率先報導了亞馬遜和沃爾瑪的自願禁售令。CPSC敦促父母和保母讓幼兒遠離這類商品。