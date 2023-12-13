亞馬遜、沃爾瑪等零售巨人 自願停售「水晶寶寶」
在政府官員、國會議員和公共衛生專家呼籲禁止俗稱「水晶寶寶」的吸水珠（water bead）後，亞馬遜、沃爾瑪（Walmart）及目標百貨（Target）等零售巨人已自願停止銷售這類以兒童為行銷對象的玩具。
根據CNN報導，水晶寶寶是由吸水性極強的聚合物材料所製成的小球，美國消費品安全委員會（CPSC）指出，當接觸液體時，它們的尺寸和重量會膨脹到原來的100倍。
專家表示，由於這些玩具一旦被吞入後就會在體內膨脹，會為幼兒帶來巨大的健康風險。而且，由於水晶寶寶主要由水組成，X光通常無法檢測到它們。CPSC在9月的安全警報說，這些珠子「可能導致嚴重不適、嘔吐、脫水、腸道阻塞和危及生命的傷害」，可能需要動手術才能取出。
這種頗受歡迎的兒童玩具，原本設計的目的在於提升計數能力或訓練運動神經，但近來卻引起了國會議員和CPSC的注意。上個月紐澤西州的聯邦眾議員小帕隆（Frank Pallone Jr.）提出立法，擬在全美禁止向兒童銷售吸水珠。
小帕隆日前舉行記者會說：「它們（水晶寶寶）專門對兒童行銷。在一個小包裝中，可能會有25,000、50,000甚至75,000顆這類珠子，只需1顆就會對兒童造成傷害。」「它們沒有被貼上對小孩子危險的標籤，沒有任何警語，而且不難取得。」
亞馬遜發言人證實，該公司12日更新了吸水珠政策。這家電商巨擘表示：「為了安全起見，亞馬遜將不再允許銷售向兒童銷售的水珠，包括作為玩具、美術用品或感官遊戲的水珠。」
目標百貨12日在聲明中也表示，將不再在店內或網路上銷售以兒童為行銷目標的吸水珠。沃爾瑪12日發出電子郵件表示，保護顧客是其首要任務，「我們決定自願停止銷售以幼兒為行銷目標的膨脹水珠玩具，並已採取措施將其從我們的商店和網站撤下」。
《消費者報告》率先報導了亞馬遜和沃爾瑪的自願禁售令。CPSC敦促父母和保母讓幼兒遠離這類商品。
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