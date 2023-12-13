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美系券商喊買英特爾 晶圓代工進展、AI PC商機是關鍵

編譯簡國帆／綜合外電
Raymond James表示，投資人應該著眼於英特爾（Intel）的長期機會。（美聯社）
Raymond James表示，投資人應該著眼於英特爾（Intel）的長期機會。（美聯社）

美系券商Raymond James表示，英特爾（Intel）近期可能因個人電腦（PC）買氣弱而遭遇更嚴苛考驗，但投資人應該著眼於長期機會，特別是人工智慧（AI）驅動的PC商機、以及推動晶圓代工的進展。

戴爾先前在發布令人失望上季財報的同時，也表示AI伺服器需求強勁，但傳統電腦要持續復甦可能需時更久。Raymond James分析師帕裘里指出，正調降對英特爾的本季業績預估，以反映戴爾最近評論PC買氣近期疲軟的說法，但調高英特爾目標價，因「高度相信英特爾扭轉頹勢的進展」。他重申給予英特爾股票「優於大盤」評級，並調高目標價，從42美元上調到48美元。

英特爾執行長基辛格扭轉公司頹勢的策略之一，為優先發展英特爾晶圓代工服務（IFS），帕裘里有信心英特爾將能達成推進晶片製造效能、提高對新客戶吸引力的目標，「AI是英特爾資料中心內外的新興機會，此外，英特爾在先進的晶圓代工事業正取得良好進展」。

帕裘里指出，英特爾手上還有20億美元的 Gaudi AI加速器晶片未出貨訂單，也樂觀看好英特爾能夠銷售這些晶片給專為規模較小產業打造的AI模型。

另一方面，他認為AI PC是另一個新興機會，隨著微軟Copilot服務更廣獲採用，有望提供穩固的持續成長商機。

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