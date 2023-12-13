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谷歌、蘋果應用商店壟斷被打破

財經新聞組／綜合報導
蘋果和谷歌的應用商店壟斷地位很快就會被打破。（路透）
蘋果和谷歌的應用商店壟斷地位很快就會被打破。（路透）

谷歌在與《堡壘之夜》開發者Epic Games的官司中敗訴，可能撼動它與蘋果在應用商店領域的雙頭壟斷。

據了解，兩者的壟斷地位每年可產生近2000億元的收入，並決定數十億消費者使用移動設備的方式。

雖然蘋果在2021年贏得針對Epic的類似訴訟，但那次裁決是由一名法官做出的。但在谷歌的訴訟案中，Epic贏得陪審團的一致支持。經過不到4小時的討論就作出決定，認定谷歌存在反競爭行為，損害了Epic，並非法將自己的計費系統強加給開發者。

這場法律戰爭始於2020年，當時《堡壘之夜》被蘋果和谷歌應用商店下架，因這家遊戲開發商祕密使用自主支付系統，以繞過這兩家科技巨頭平台上的應用內購買和訂閱獲得高達30%的收入分成。Epic為此起訴這兩家公司。

在11日的裁決中，陪審團發現谷歌不應要求安卓應用程式開發商使用其計費系統對在其商店銷售的軟體收費，也不應該向某些開發者提供客製化協議。

在這起案件中，Epic特別點名谷歌與包括動視暴雪和任天堂在內的頂級遊戲開發商達成的降低收費協議；而現在每家開發商都應該要求比照。

若此案形成判例，谷歌和蘋果的財富將岌岌可危。根據研究公司Sensor Tower的數據，預計明年應用內支出將達到1820億美元，2025年將達到2070億美元。

歐盟的《數位市場法案》已經在推動變革。蘋果將首次在該地區開放第三方應用商店和計費系統。

甚至在該法律明年生效之前，這兩家公司就已經在進行調整。蘋果現在允許所謂的閱讀器應用程式聯結外部網站，讓用戶付費。蘋果和谷歌也改變了對訂閱應用程式收取佣金的政策。

谷歌打算對判決提出上訴，並表示將繼續捍衛安卓的商業模式，對用戶、合作伙伴和整體安卓生態系統保持堅定的承諾。

谷歌 安卓 歐盟

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