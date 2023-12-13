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美IPO股價漲幅 好過前兩年

編譯陳苓／綜合報導
美國今年的IPO股價平均漲幅2.1%，卻足以把前兩年IPO的公司遠遠拋在腦後。(路透資料照片)
美國今年的IPO股價平均漲幅2.1%，卻足以把前兩年IPO的公司遠遠拋在腦後。(路透資料照片)

儘管美國今年首次公開發行股票（IPO）的募資額不高，平均漲幅也只有2.1%，但卻足以把前兩年IPO的公司遠遠拋在腦後。2020、2021年上市的業者，如今有七成以上的股價已跌破發行價。

據彭博彙整數據，企業透過IPO，今年來募得逾5億美元，股價平均僅上漲2.1%，成績不太亮眼。然而，在2020、2021年IPO市場高峰期，以高昂估值上市的公司，如今股價平均比IPO價格低了三成，並有四分之三摜破發行價。

今年最大宗的IPO，是募得52億美元的晶片設計業者安謀（Arm）。安謀上市首月，股價摜破發行價，但截至本月11日美股收盤為止，彈升27%。藍衫集團共同創辦人威靈斯說：「要說清楚的是，這些IPO的交易不算糟，只是碰到年末現象」。

勃肯鞋（Birkenstock）今年IPO募到約15億美元，11月底雖跌破46美元的IPO價，但隨後重返此一價位之上；行銷自動化業者Klaviyo徘徊在30美元的發行價附近。但食品雜貨配送公司Instacart，仍比發行價低了近19%。

彭博彙編數據顯示，接近160家公司今年在美國的證交所掛牌，籌得254億美元。其中近四分之三募不到1億美元，只有七家籌到逾5億美元。另一方面，2021年上市企業數目締造空前紀錄，以產業別和規模來說，也更為多元。當年約有1,100家業者上市，IPO總額達3,374億美元。然而，2021年既是最好的一年，也是最壞的一年。IPO募得逾5億美元的91家公司中，只有18家股價超越發行價。

據彭博計算，交友軟體Bumble在2021年2月交易首日，一度大漲85%，但目前比發行價低了67%。電動車廠Rivian股價也重摔近76%。復興資本資深策略師甘迺迪指出，IPO對市場情緒高度敏感，主要是這些股票沒有太多交易紀錄。碰上賣壓時，新上市股票是最先拋售的部位，但行情上漲時，也會強勢反彈。

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