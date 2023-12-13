福特純電皮卡 產量砍半

福特汽車將純電皮卡F-150 Lightning明年產量目標砍半，因應需求放緩。（歐新社）

福特汽車發言人11日表示，正將純電皮卡F-150 Lightning的2024年產量目標砍半，以因應旗下電池電動車 的需求放緩。彭博資訊指出，這對電動車市場而言似乎不是什麼好兆頭。

福特旗下密西根州 迪爾伯恩廠，明年每周平均產量將從原訂的3200輛腰斬至1600輛。執行長法利（Jim Farley）表示，原先預期的強勁電動車需求並未實現，因為高物價和充電設施分布不均，導致潛在買家卻步。福特此刻正在縮減或延後120億美元的電動車（EV）投資案，並將密西根州興建中的電池廠規模減半，顯然是在回應全美各地經銷商所反映的市場現況：電動車變得太難賣。

其實福特這款皮卡才剛交出單月銷售最佳的成績，11月賣出4393輛。但隨著許多新款EV將上路，經銷商日益擔心其吸引力。雖然車廠祭出售價折扣和低利分期付款以刺激需求，例如F-150 Lightning今年7月降價多達17%，但經銷商說這還不夠，因為買家在乎的不只是價格。

部分潛在買家擔心的是，電動車在冷天會加速耗電，或者單次充電無法行駛到預期的距離，還擔心充電站不像加油站那麼普遍。汽車經銷商Baxter總裁安德森指出，如果在高海拔和低氣溫地區駕駛EV，實際續航力非常有限，EV變得很不實用。

根據研究業者S&P Global Mobility，今年在美國銷售的EV有56款，預計明年將增加近一倍到100款。

EV在新車市場占比仍小，雖然迅速擴張，但今年來的成長速度已放緩。根據Motor Intelligence，EV銷量在今年前11個月增加48%，增幅低於去年同期的69%。S&P Global Mobility的數據顯示，銷量仍集中少數幾個州，以加州 的銷量最多。

許多分析師和車廠高管對EV擴大銷量仍保持樂觀。通用汽車（GM）執行長巴拉說：「雖然增速放緩，但是電動車需求顯然朝著正確方向發展」，她認為更實惠的車型加上更完善的充電設施，會鼓勵更多人購買EV。

在擁有較完善公共充電網的成熟EV市場，例如洛杉磯地區，經銷商說電動車最暢銷，但在高需求中心以外的地區，電動車或電動皮卡的銷售面臨挑戰。EV降價有助促進銷售，卻也對現有車主造成影響，因為他們的汽車價值會跟著下跌。