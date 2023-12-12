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Nvidia投資AI新創事業 採階梯式作法 將可能獲致巨額利潤

編譯季晶晶／綜合外電
今年獲利豐厚的輝達（Nvidia）正將一部分錢拿去投資AI新創事業，將來可能更財源廣進。（路透）
今年獲利豐厚的輝達（Nvidia）正將一部分錢拿去投資AI新創事業，將來可能更財源廣進。（路透）

AI之賜，輝達（Nvidia）今年賺的錢比成為上市公司的前25年全部賺的更多，而Nvidia正將一部分錢拿去投資AI新創事業，將來可能更財源廣進。

財經網站MarketWatch報導，Nvidia周一在一篇部落格文章裡介紹了它的多面向投資。該公司正與OpenAI的競爭對手Hugging Face在內多家公司建立戰略合作夥伴關係，並向數千家新創企業免費提供技術。

Nvidia創投部門NVentures的負責人Sid Siddeek受訪表示，「AI創業生態系統對我們來說超級重要。我們對這個生態系統中的公司進行投資，以協助推動加速運算和AI帶來的創新。」

在建立NVentures之前，Nvidia另有名為GPU Ventures的創投部門，Siddeek解釋他負責的項目更重視回報。

NVentures投資了多少錢出去並不清楚，但迄今已進行19筆投資，規模「從數百萬到數千萬美元不等」。19家公司裡有超過三分之一利用AI促進發明新藥。其他的也專注健康領域，包括開發腹腔鏡手術和醫學成像的新方法，以及其他各種AI機會，例如自駕貨卡場域和合成影片製作。

Siddeek說：「我們在找優秀團隊、優秀的創辦人，他們有經驗、合適的資歷、謙遜的態度，以及很棒的個人特質等等。我們尋找優秀的技術平台......和市場機會，他們能在那裡創造一個全新市場或顛覆大型的現有市場。」

Siddeek對Nvidia和創投很熟。他第一份工作在摩根士丹利，曾說服Nvidia由該投資銀行輔導上市，沒多久就被黃仁勳挖角過來處理投資人關係。他後來離職轉向併購和創投領域，有段時間為軟銀的願景基金效力。17年後才在2021年回鍋Nvidia。

Nvidia以前投資於發展更大的生態系統，而非追求財務回報，其中包括先前透過GPU Ventures進行的投資。這些由巴格瓦提（Vishal Bhagwati）負責，今年迄今已宣布14筆投資，如Databricks、Hugging Face和Cohere等較成熟公司。

Nvidia另一個創投部門是Inception，主要提供免費的技術和行銷支持，並為新創事業與其他創投公司牽線搭橋。這個於2016年啟動的計畫已茁壯到在125國支持17,000多家新創公司。Siddeek說，Inception是「最廣泛意義的投資」。

這其實是針對AI新創公司構成的階梯式系統：Nvidia為數千家年輕公司提供支持，挑其中幾家投資以獲得潛在報酬，並與最成功的公司合作開發AI的未來。

投資 AI 黃仁勳

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