梅西百貨 收到58億收購要約

知情人士透露，Arkhouse Management和Brigade Capital Management已提出以58億元收購梅西百貨公司(Macy’s Inc.)。這次收購對該零售商的估值為每股21元。梅西百貨上周收盤價略高於每股17元，自年初以來下跌約17%。消息人士指出，主要針對房地產投資的Arkhouse和資產管理公司Brigade Capital願意在盡職調查的基礎上提出更高的出價。該集團已對這家百貨公司支付溢價，而該百貨公司一直苦於努力跟上線上競爭對手的步伐。

西方石油 收購Crownrock

西方石油公司(Occidental Petroleum)已同意以120億元收購CrownRock，這是一家在二疊紀盆地營運的大型私人能源生產商。這是美國能源產業一系列整合的最新進展，特別是在美國最大的產油區二疊紀盆地。CrownRock正在米德蘭盆地開發10萬英畝的土地；米德蘭盆地是二疊紀盆地的一部分，橫跨德州西部20個郡。根據能源資訊署(EIA)統計，2020年米德蘭盆地生產了美國15%的原油。西方石油公司將發行91億元的債券和約17億元的普通股為此交易融資。

UN：今年全球貿易萎縮5%

聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)表示，2023年全球貿易預計將比去年收縮5%，並對2024年做出整體悲觀預測。貿發會議在其《全球貿易最新動態》中預計，今年的貿易額將達到約30.7兆元。根據該機構的數據，2023年貨物貿易預計將收縮近2兆元或8%，但服務貿易應增加約5000億元或7%。貿發會議將全球貿易萎縮的部分原因歸咎於發展中國家出口表現不佳；並對2024年全球貿易的預測仍然「高度不確定且普遍悲觀」。

mRNA療法展開後期試驗

莫德納(Moderna)和默克公司表示，雙方已經展開一項後期試驗，將它們實驗性個人化mRNA癌症治療與重磅藥物Keytruda結合起來，用於患有特定肺癌的患者。這種V940療法屬於基於mRNA的個人化新抗原療法(INT)的一種療法，針對每位患者量身定製，根據特定的突變特徵生成T細胞；T細胞是針對部分腫瘤突變而產生的人體免疫反應關鍵。兩家公司表示，研究的招募工作已在全球開始，首批患者在澳洲 招募。