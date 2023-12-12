電動車發展速度 不如預期

今年電動車發展不如預期，各車商調降目標。（路透）

在今年之前，汽車製造商看好在2030年前投資 1.2兆元，將電動車 從利基產品轉向大眾市場，其中許多車型配備自行開發的電池和軟體。

隨著一年即將過去，傳統汽車製造商以及特斯拉 、Rivian和其他電動車新創公司都在縮減投資並重新制訂產品策略。除了已經投入電動車補貼的數十億美元之外，傳統汽車製造商還呼籲政策制訂者提供更多幫助，以抵消電動車轉型的高成本。

全球消費者對電動車的需求正在成長。但電動車的採用率並沒有像業界高層預期的那麼快或獲利，尤其是在美國。

高利率使中等收入消費者無法放心購買電動車。對於習慣在短短幾分鐘內增加數百英里汽油行駛里程的買家來說，缺乏充電基礎設施是一個大問題。

美國汽車經銷商連鎖店AutoNation營運長帕任特(Jeff Parent)表示：「電動車將成為乘用車的未來。」但由於消費者對價格和費用的擔憂，「未來3到4年市場將會變得崎嶇不平。」

不過在中國、歐洲和美國這些主要電動車市場，電動車需求的成長速度仍快於汽車整體需求。

AutoForecast Solutions指出，到2030年，全球電動車產量預計將增加2倍達到3340萬輛，約占汽車總產量的三分之一。

展望未來，產業高層對將電動車市場再往外擴張提出兩個擔憂：負擔能力和充電基建。

充電基礎設施發展緩慢，迫使主要傳統汽車製造商今年與特斯拉達成協議，允許其電動車購買者使用特斯拉的超級充電網路；這對特斯拉來說是個具有競爭力的妙招。

「可負擔性」是說服主流中等收入消費者支付足夠價格購買電動車的重要術語，以彌補更高的生產成本並仍然產生利潤。對於大多數傳統汽車製造商來說，至今被證明是不可能的。