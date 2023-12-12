我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

電動車發展速度 不如預期

財經新聞組／綜合報導
今年電動車發展不如預期，各車商調降目標。（路透）
今年電動車發展不如預期，各車商調降目標。（路透）

在今年之前，汽車製造商看好在2030年前投資1.2兆元，將電動車從利基產品轉向大眾市場，其中許多車型配備自行開發的電池和軟體。

隨著一年即將過去，傳統汽車製造商以及特斯拉、Rivian和其他電動車新創公司都在縮減投資並重新制訂產品策略。除了已經投入電動車補貼的數十億美元之外，傳統汽車製造商還呼籲政策制訂者提供更多幫助，以抵消電動車轉型的高成本。

全球消費者對電動車的需求正在成長。但電動車的採用率並沒有像業界高層預期的那麼快或獲利，尤其是在美國。

高利率使中等收入消費者無法放心購買電動車。對於習慣在短短幾分鐘內增加數百英里汽油行駛里程的買家來說，缺乏充電基礎設施是一個大問題。

美國汽車經銷商連鎖店AutoNation營運長帕任特(Jeff Parent)表示：「電動車將成為乘用車的未來。」但由於消費者對價格和費用的擔憂，「未來3到4年市場將會變得崎嶇不平。」

不過在中國、歐洲和美國這些主要電動車市場，電動車需求的成長速度仍快於汽車整體需求。

AutoForecast Solutions指出，到2030年，全球電動車產量預計將增加2倍達到3340萬輛，約占汽車總產量的三分之一。

展望未來，產業高層對將電動車市場再往外擴張提出兩個擔憂：負擔能力和充電基建。

充電基礎設施發展緩慢，迫使主要傳統汽車製造商今年與特斯拉達成協議，允許其電動車購買者使用特斯拉的超級充電網路；這對特斯拉來說是個具有競爭力的妙招。

「可負擔性」是說服主流中等收入消費者支付足夠價格購買電動車的重要術語，以彌補更高的生產成本並仍然產生利潤。對於大多數傳統汽車製造商來說，至今被證明是不可能的。

電動車 特斯拉 投資

上一則

三星打折價牌 挖台積牆腳

下一則

科技七雄撐起史坦普500半邊天

延伸閱讀

特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥

特斯拉恐失加州銷售許可 馬斯克駁斥
亞洲製電動車 法國排除補貼

亞洲製電動車 法國排除補貼
特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率

特斯拉衝銷量 沒降價改推其他優惠 投資人為股價緊盯利潤率
特斯拉瑞典罷工 北歐多國聲援 20日起港口停止卸貨

特斯拉瑞典罷工 北歐多國聲援 20日起港口停止卸貨

熱門新聞

2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

沒買Nvidia仍賺翻了 他2023年投資報酬達50% 親吐「大豐收祕訣」

2023-12-06 05:49
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07
最新估計指出，今年天災保險理賠再度站上1,000億美元，連四年突破此關卡。 （美聯社）

這類保險理賠連4年飆破千億美元 學者：正對保險公司產生「重大影響」

2023-12-07 06:41
Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

2023-12-08 06:18
由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

2023-12-04 12:23
如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

2023-12-10 06:50

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？