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Fed近30年來降息歷程 一次看

財經新聞組／綜合報導

自1994年Fed首次開始在每次貨幣政策會議上發表聲明宣布採取行動以來，啟動全新降息周期或長時間利率停止變動後恢復降息約有10次：

1995年7月：隨著通貨膨脹得到控制，Fed將聯邦基金利率從1995年2月以來的6%降至5.75%。

1995年12月：Fed仍相信5個月後通膨已被抑制，因此將基金利率由5.75%調降25個基點，並在下次的1月會議上再次降息。

1998年9月：基金利率維持在5.5%一年半後，Fed採取風險管理步驟，將基金利率降低25個基點，自此3次連續降息，最後將利率降至4.75%。

2001年1月：網路泡沫破裂一年後，經濟活動疲軟，Fed將基金利率從2000年5月以來的6.5%調降至6%。

2002年11月：基金利率維持在當時新低1.75%的11個月後，Fed再將其降至1.25%，以幫助緩慢復甦的經濟從前一年的衰退復甦。

2003年6月：因擔心通膨太低，Fed將基金利率從維持7個月的1.25%調降至1%，再創歷史新低。

2007年9月：信貸緊縮已經出現，並有可能使經濟脫軌，促使Fed將基金利率從一年來的5.25%調降至4.75%。

2008年10月：雷曼兄弟倒閉後，經濟緊縮迅速演變成全球信貸危機。在與其他央行協調期間，Fed將基金利率從維持6個月的2%調降50個基點至1.5%。當月底再次削減至1%，然後12月再將其削減至接近零的水平，之後這個水平將維持7年。

2019年7月：在2018年12月結束緊縮周期7個月後，Fed決定風險管理有必要將基金利率範圍降低25個基點至2%至2.25%之間。它在接下來2次會議上採取同樣的做法。

2020年3月：新冠疫情即將迫使經濟全面停擺，迅速導致超過2000萬人失業。Fed將基金利率調降50個基點至1-1.25%。不到2周內再削減至接近零，並保持到2022年3月。

利率 降息 疫情

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