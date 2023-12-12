沿續12月行情 道指漲157點

投資 人試圖延續華爾街年底行情，史坦普500指數攀升。

史指上漲18.07點或0.39%收4622.44點；那斯達克指數上漲28.51點或 0.2%收1萬4432.49點。道瓊工業指數上漲157.06點或0.43%收 3萬6404.93點。

史指和那指已連續6周上漲。本周投資人關注關鍵通膨數據，這可能會影響市場走勢和聯準會 的利率政策。聯準會12日開始為期2天的會議。

11月消費者物價指數(CPI)將於12日公布，生產者物價指數(PPI)將於13日公布。這兩個的數據是市場在2023年底保持強勁的最後障礙之一。

梅西百貨收到58億元收購要約，股價上漲19.44%。科技股蘋果和輝達 分別下跌1.29%和1.85%，限制了那指漲幅。博通和AMD抵消了輝達的跌幅，分別上漲9%和4.26%。Meta Platforms下跌2.24%。

預計聯準會將維持聯邦基金利率穩定在5.25-5.5%區間；而主席鮑爾也將在13日新聞發布會上重申對降低通膨的承諾。聯邦基金期貨定價顯示，聯準會3月降息25個基點的可能性約為40%。

油價幾乎沒有變化，因為投資人在需求疲軟的情況下應對產量成長。

1月西德州中質原油(WTI)合約上漲9分或0.13%收每桶71.32元。2月布蘭特原油合約上漲19分或0.25%收每桶76.03元。