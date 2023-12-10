股市如何大勝？研究：照抄國會議員就好

如果跟著民主黨前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。（歐新社）

許多投資 人花了不知多少時間，研究如何打敗股市，但按照「抖動量化」(Quiver Quantitative)這家機構的模式，原來只要照抄國會議員及其家族的投資就好，按去年結果，獲利為21%，比股市平均值要好上一倍；如果跟著民主黨前眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）走，過去12個月更來到妙不可言的獲利50%。

每日郵報(Daily Mail)9日報導，有些案例中發現，一些公司股價大漲前幾天，國會議員會大舉買進那些股票，一賺便是幾萬元。

一支工具照抄國會議員及其家人的工具程式，今年獲利將近20%，比股市平均值的8%到10%要好上一倍。

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另一支專門追踨裴洛西投資的程式更指出，她的投資組合過去12個月獲利來到極優的50%，遠優於史坦普500指數公司的獲利17%。

兩支工具都由抖動量化公司創製，使用國會議員的公開申報，而模仿他們的行為，並追蹤結果。

研究下來發現，一些政治人物展現近乎先知的投資能力，一些公司股價要暴漲前幾天買進那些股票。有些國會議員坐鎮的委員會，管理的企業與他們的投資有關。

抖動量化公司執行長卡達茲克(James Kardatzke)表示，幾乎可以確定瞧見一些例子，似乎有人按他們在國會委員會集會而取得的資訊行事，或者，只按他們工作的本質，就一直收到訊息。

這些國會議員沒一人被指控犯下內線交易。