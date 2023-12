NAR敗訴掀變革 房仲佣金6%規則 有望改變

住宅房產的佣金運作模式已逐步產生變化。(取材自臉書)

密蘇里州堪薩斯城(Kansas City)陪審團10月針對房地產 市場佣金過高判賠18億美元,關乎全美未來住房買賣的操作模式,引起各方高度關注;人們多年來對房產買賣抽取6%佣金不疑有他,如今被端上檯面從各種角度檢視。

長期以來,在美國買賣房子幾乎都以標準模式處理佣金,賣方依銷售價一定比率付佣金給經紀人,賣方經紀人再將佣金與買方經紀人分拆。

佣金比率也有行規,約是成交價5%到6%,賣家從賣房收益中取出數萬美元支付;賣家通常將佣金費事先計入掛牌賣價,等於買家間接分攤。

堪薩斯城陪審團裁定佣金被過度高估,經紀公司和在背後撐腰的「全國房地產商協會」(National Association of Realtors, NAR)合謀共享利益;這項具里程碑意義的反壟斷法庭案件可望徹底改變6%佣金標準比率、以及由誰支付佣金。

未來的可能趨勢是,房屋買賣方可與經紀人協商佣金比率,還可商討由買方或賣方付佣金。紐約市先起跑,預訂明年1月1日改變費用結構。

人們原以為,隨著網路普及,房地產買賣高度仰賴線上操作,6%佣金終會隨之消失,事實不然,6%佣金依舊,大約是其他國家兩倍;代表全美150萬房地產經紀人的NAR是幕後推手。

NAR眼見權益受威脅,決定對陪審團裁決上訴。

目前全美房屋銷售模式確實存在問題。

房地產佣金運作模式

房屋賣方付5%到6%佣金給賣方房地產經紀人、賣方經紀人再與買方經紀人分拆,行之已久。

房地產經紀人通常聲稱佣金可協商,甚至另有其他佣金支付模式,包括採固定費用、委託折扣經紀人。但檯面下,房地產業由NAR強勢主導,多數賣方被禁止支付低於6%佣金。

因此,每當有人要賣房而且房屋被列入「多重掛牌服務」(Multiple Listing Service, MLS)區域資料庫,經紀人佣金便被計算在內,有些甚至規定,賣方經紀人如果不向買方經紀提供佣金將不得掛牌賣房。

賣家不敢不遵從行規,擔心佣金給少了將影響賣房。

一項學術研究發現,掛品牌賣房時如果佣金低於市場行情,流量隨之減少、出售時間拉長;研究共同作者南加大 法律稅務教授巴里(Jordan Barry)說,賣家擔心佣金低了會影響賣房,而對多數屋主而言,依售價6%付佣金是一大負擔。

共享佣金 最早始於1913年

買賣方經紀共享佣金的結構最早始於1913年,並在全國房地產交易協會(Ethics of the National Association of Real Estate Exchanges)第一部道德準則明列,該協會後來變成NAR。

佣金比率一直由地區房地產經紀人委員會制定,董事會明確禁止調降攀升的比率;1920年代波士頓地區佣金率為2.5%,1940年代達5%。直到1950年,最高法院下令制止佣金無止境上升。

房地產經紀人辯稱佣金比率公平合理,因為他們花心思管理MLS上掛牌求售的房產資料;NAR 聲稱,佣金分享旨在保護和服務消費者最佳利益,支持市場導向定價並促進商業競爭。

改採分離模式 買房成本恐升

2005年,NAR嚴格把關賣房掛牌引發更多訴訟,司法部提起民事反壟斷訴訟,認為該組織阻撓房地產經紀人善用網路創新工具以提供更好服務、降低成本,2008年和解,NAR所屬的MLS再也不可扣留線上服務經紀人的賣房上市資訊,有助於Zillow、Redfin等線上房地產業者蓬勃發展。

然而,人們比過去更仰賴網路資源,佣金比率卻維持不變。

根據美國人口普查(US Census),1950年全美房價 中間值為7354美元,經通貨膨脹調整後約9萬3000美元,6%佣金經通膨調整為5500美元,2000年房價中間值11萬9600美元、佣金經通膨調整為1萬2800美元;另根據NAR,今年10月房價中間值為39萬1800美元,6%佣金約2萬3500美元。

未來一旦佣金支付改採分離模式,賣房者只需付給自己這一方的經紀人,可節省大筆費用,但恐導致買房成本增加。

國際律師事務所Withersworldwide紐約房地產團隊合夥人里瓦(Vasi Yiannoulis-Riva)認為,將來可能在經紀人之間造成更多競爭,影響深遠。

改變規則 市場現多元化安排

住宅房產的佣金運作模式已逐步產生變化,甚至早在陪審團裁決前,有些MLS便允許多元化佣金安排。

以大西洋中部市場為主的Bright MLS今年8月便改變規則,掛牌賣房時對買方經紀人提供佣金可自行決定百分比或金額,甚至掛零。

NAR 10月表示,既不要求也不鼓勵MLS更改資料欄位以允許零佣金,但提到,如今佣金掛零也符合NAR的MLS政策,與先前不同。

紐約房地產委員會(Real Estate Board of New York)推出新政策,將買賣方佣金脫鉤,並要求所有買方經紀人的任何佣金直接來自賣屋當事人、而非經紀人。