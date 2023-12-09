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史坦普500指數連續六周上漲 面對Fed決策再漲門檻更高了

編譯劉忠勇／綜合外電
備受關注的就業數據優於預期，消費者信心大增，印證美國經濟可望實現軟著陸，排除深度衰退和Fed過度緊縮的可能性。（美聯社）
備受關注的就業數據優於預期，消費者信心大增，印證美國經濟可望實現軟著陸，排除深度衰退和Fed過度緊縮的可能性。（美聯社）

史坦普500指數連續六周上漲，美股三大指數全都收在今年來最高水準。備受關注的就業數據優於預期，消費者信心大增，印證美國經濟可望實現軟著陸。美股價位偏高，下周聯準會（Fed）決策會議和消費者物價，不容出現任何不如預期的閃失。

史坦普500指數周五上漲0.4%，連續第六周收高。那斯達克綜合指數和道瓊工業指數也都上漲0.4%。費城半導體指數漲0.7%，台積電ADR漲1.1%，已連漲三日。

美國11月新增就業人數19.9萬，略優於預期，失業率降至3.7%。密西根大學公布的美國12月消費者信心反彈超過所有預期，消費者對未來一年的通膨預期則創下22年來最大降幅。

Lazard首席市場策略師坦普（Ronald Temple） 說：「投資人應該對這份報告（就業數據）報以掌聲，因為這顯示Fed實現了不慍不火（Goldilocks）的情境，既能降低通膨又無經濟衰退之虞。」

美股早盤一開始因就業報告優於預期而下跌，但消費者信心數據公布後漸收斂跌幅，尾盤轉而反彈。美國10年期公債殖利率從周四的4.129%升至4.244%。

花旗集團美國股票策略主管佩蒂特（Drew Pettit）說：「市場漸漸排除下跌的尾部風險，特別是深度衰退和Fed過度緊縮的可能性。」

美股下周將面臨周二公布11月消費者物價和台北時間周四凌晨揭曉Fed決策的雙重考驗，由於股市價位已高，若消費者物價未能持續降溫，或者Fed立場不如預期溫和，美股下跌風險將大於上漲空間。

從芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具來看，聯邦資金期貨市場反映明年3月降息的可能性仍高達46%，而5月降息的機率則接近80%。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比（Quincy Krosby）認為，周五公布就業報告和消費者信心均優於預期，加上公債殖利率上揚，已強化押注Fed下周可能「傾向鷹派」的立場。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師馬利（Matt Maley）說：「美股上漲所反映目前的殖利率大約是3%，而不是目前的4%以上，投資人要小心，別類推最近的殖利率到2024年。」

殖利率 美股 就業

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