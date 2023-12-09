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內華達大學槍案第3名死者是亞裔 69歲女副教授全身多處中彈

佛州參議員指「中國大蒜」用糞便施肥不衛生 構成重大國安風險

財經簡訊

財經新聞組／整理

特斯拉開發平價電動車有成

在營收放緩、市值遲滯之際，特斯拉開始加碼平價電動車和儲能業務尋求突破。CEO馬斯克近日表示，2.5萬元的電動車開發已取得顯著進展。該車型是特斯拉衝刺2030年2000萬輛年銷量的關鍵產品。馬斯克透露，這款低成本電動車將大量生產；首先會在特斯拉德州奧斯汀工廠生產，然後擴展至墨西哥工廠。並暗示該車型將涉及一條全新的汽車生產線，可大大降低製造成本。特斯拉計畫重啟去年年中暫停的上海第三期汽車工廠建設，未來的生產重心可能正是平價電動車型。

英國調查微軟投資OpenAI

英國競爭與市場管理局(CMA)已就微軟對ChatGPT創建者OpenAI的巨額投資展開初步審查，成為第一個對這家科技巨頭與當今最重要的人工智慧(AI)公司之間關係提出潛在競爭擔憂的主要監管機構。CMA發表聲明表示正在徵求有關各方的意見，以釐清微軟對OpenAI的100億元投資是否導致「類似合併情況」，即兩個或多個業務已經或將不再具有獨特性作為交易的結果；或者一家公司對另一家實體擁有重大影響、事實上的控制權或超過 50% 的投票權的情況。

傳輝達與越南討論晶片合作

媒體報導，美國晶片巨頭輝達將於11日在河內舉行的會議上，與越南科技公司和當局討論半導體合作協議。《路透》報導，越南這個東南亞國家擁有大型晶片組裝工廠，其中包括英特爾全球最大工廠。該國正試圖擴展到晶片設計甚至晶片製造領域，因為美國和中國之間的貿易緊張局勢為越南在這一戰略產業創造了機會。輝達總裁兼執行長黃仁勳將會見越南政府和企業代表，討論「促進越南半導體產業發展」的方法以及「輝達與越南科技公司的潛在合作夥伴關係」。

默克衛采組合難成一線療法

默克公司表示，與合作夥伴衛采公司正在開發的聯合療法，無法作為子宮內膜癌症的一線治療方法進行後期試驗。默克公司的Keytruda和衛采公司的Lenvima組合已在美國和其他國家獲得批准，用於治療先前接受過全身性治療的患者的某些類型的晚期子宮內膜癌。不過默克表示這不會影響該組合的核准適應症或其他正在進行的試驗。

越南 特斯拉 電動車

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AMD新晶片來勢洶洶 為什麼Nvidia投資人不必擔心？

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2023年投資大豐收的祕訣，在於順勢買對股票，例如長期享有競爭優勢的蘋果、Google和亞馬遜等科技巨頭股。（美聯社）

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由於俄國進口激增情，日本國內蟹肉的價格較去年大幅慘跌三成以上。俄烏戰爭使俄國蟹肉遭制裁而被其他市場拒於門外。（取材自alibaba.com）

日本蟹肉價格比去年暴跌逾三成 竟與此事有關

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民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

2023-12-08 13:07

超人氣

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