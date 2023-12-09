軟著陸預期高 史指今年新高

11月就業 報告和密西根大學消費者信心調查數據顯示經濟具韌性且通膨降溫，激發人們對所謂軟著陸情景的期望，史坦普500指數上漲，創下今年新高。

史指上漲18.78點或0.41%收4604.37點；那斯達克指數上漲63.98點或0.45%收1萬4403.97點。道瓊 工業指數上漲130.49點或0.36%收3萬6247.87點。

史指目前今年上漲約20%，並收創2022年3月以來最高水準。

所有主要股指本周均上漲。史指上漲0.2%，道指小幅收高；這兩個指數都連續6周上漲，為2019年以來最長的連漲走勢。那指上漲0.7%。

11月失業率意外從上月3.9%降至3.7%。經濟增加19.9萬個就業崗位，略高於《道瓊》預估的19萬個，也遠高於10月的15萬個。

就業報告也預示聯準會正在引導美國經濟實現軟著陸。被視為通膨領先指標的平均時薪成長符合預期。

與此同時，密西根大學一項備受關注的調查顯示，12月通膨預期下降，消費者信心躍升至7月以來的最高水準。

美國原油上漲，但仍連續第7周下跌，因創紀錄的產量和需求擔憂令價格承壓。

西德州 中質原油(WTI)1月合約上漲1.89元或2.73%收每桶71.23元。2月布蘭特原油合約上漲1.79元或2.42%收每桶75.84元。