軟著陸預期高 史指今年新高
11月就業報告和密西根大學消費者信心調查數據顯示經濟具韌性且通膨降溫，激發人們對所謂軟著陸情景的期望，史坦普500指數上漲，創下今年新高。
史指上漲18.78點或0.41%收4604.37點；那斯達克指數上漲63.98點或0.45%收1萬4403.97點。道瓊工業指數上漲130.49點或0.36%收3萬6247.87點。
史指目前今年上漲約20%，並收創2022年3月以來最高水準。
所有主要股指本周均上漲。史指上漲0.2%，道指小幅收高；這兩個指數都連續6周上漲，為2019年以來最長的連漲走勢。那指上漲0.7%。
11月失業率意外從上月3.9%降至3.7%。經濟增加19.9萬個就業崗位，略高於《道瓊》預估的19萬個，也遠高於10月的15萬個。
就業報告也預示聯準會正在引導美國經濟實現軟著陸。被視為通膨領先指標的平均時薪成長符合預期。
與此同時，密西根大學一項備受關注的調查顯示，12月通膨預期下降，消費者信心躍升至7月以來的最高水準。
美國原油上漲，但仍連續第7周下跌，因創紀錄的產量和需求擔憂令價格承壓。
西德州中質原油(WTI)1月合約上漲1.89元或2.73%收每桶71.23元。2月布蘭特原油合約上漲1.79元或2.42%收每桶75.84元。
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