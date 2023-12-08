2023預測神準的華爾街水晶球 直言2024美股漲幅集中「這區間」

Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500指數可望在2024年底前躍上5,200點。（路透）

市場研究公司Fundstrat全球顧問研究主管Tom Lee預期，美股史坦普500 指數可望在2024年底前躍上5,200點，約比目前價位再漲14%。這是全華爾街對美股明年走勢最樂觀的預測，出自這位「永遠的大多頭」之口並不稀奇，但仍值得注意，因為這位策略師去年此時對2023年美股走勢的預言神準無比。

MarketWatch報導，Lee是華爾街知名的大多頭，在2023年倒數幾周，仍不改對史坦普500指數可望締造新高紀錄的預測，認為指數可望衝上4,825點。史坦普500指數7日漲0.8%，收在4,585點。

2022年美股跌得很慘，在一片悲觀氛圍中，Lee是當時獨排眾議、深信2023年美股將強彈的少數華爾街策略師之一。這讓他的2024年預測特別值得投資人注意。

Lee在7日致客戶報告中寫道：「隨著我們邁進2024年，疑慮已減輕，但投資人大致上還是小心謹慎。整體來說，我們看多後市，但我們認為，美股大部分漲幅將集中在2024下半年。」

以下是Lee對2024年美國股市與經濟大勢的看法與理由：

2024美國股市預測

史坦普500目標價：Lee預測，史坦普500指數2024年終目標價位在5,200點，比上周MarketWatch訪調的11位賣方策略師平均預估的4,811點高出8%左右。

史坦普500本益比：他並預期，史坦普500指數預期本益比將升向20倍。FactSet資料顯示，這個大型股指數目前的預期本益比為18倍。

Lee指出，自1937年以來，在美國10年期公債殖利率 介於4%與5%之間的時候，史坦普500本益比超過18倍的發生機率大約是65%。截至7日下午盤，10年期美債殖利率在4.127%上下。

史坦普500每股盈餘：他預估史坦普500每股盈餘（EPS）將成長8.3%至260美元，驅動成長的力量將來自景氣循環復甦，以及金融情勢放鬆，導致資本支出回升。

2024美國經濟展望

通膨：Lee預期明年通膨將繼續下滑，營造利率走低和金融情勢加速寬鬆的大環境，為企業盈餘成長和股市估值提升奠定基礎。

經濟成長：他預期，即使美國就業市場可能在2024年下半年「疲軟」，美國經濟或許還是能免於衰退。

金融情勢：Lee認為，市場預期聯準會（Fed）不但會停止升息，明年甚至會開始降息，隨著這種預期心理發酵，金融情勢將日趨寬鬆，導致購買力增強和實質工資上揚，消費者收入增加是必然結果。

總經環境：Lee還預測，美國30年期抵押貸款利率將降下來，而且美國企業「積壓」的需求將湧現，那將形成「遠優於2023年的總體經濟環境」。