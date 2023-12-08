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美國有必要課富人稅嗎？華倫：瞧馬斯克怎麼買推特的就明白

編譯湯淑君／綜合外電
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）
民主黨籍參議員華倫批億萬富豪馬斯克（見圖）這些富豪繳的稅與其財富不成比例，重申有必要課徵「富人稅」，以改善稅制公平性。（美聯社）

民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）再度呼籲課徵「富人稅」，讓財產淨值超過5,000萬美元的家庭繳足與其財富相稱的稅金，並舉億萬富豪馬斯克（Elon Musk）為例，指出這些富人繳的稅占其財富比率有如九牛一毛。

這位麻州民主黨參議員7日接受CNBC專訪時說：「我國最有錢的人，繳納的稅金占其財富比例微乎其微。反倒是一般民眾和中產階級家庭...繳稅（占財產）比率大很多。在民主國家中，這非常不公平。」

華倫並舉例說，馬斯克2022年收購推特案，就凸顯課徵富人稅的必要性。她指出，馬斯克以他持有的股票辦理有價證券融資，籌措到一部分的收購經費，這麼做還可讓馬斯克避免支付所得稅，因為他並沒有把那些持股賣掉，也因此未實現資本利得。

華倫說：「億萬富豪可以買遊艇，可以融資買87間房的豪宅，全憑一個概念：他們沒賣股票套現。那在我國製造很糟的問題，因為那意味著，真正繳稅的是波士頓公立學校的老師，而不是我國最富有的人。」

MarketWatch報導指出，馬斯克的確倚靠股票質押貸款，籌措到一部分收購推特（如今已更名為X）的財源；不過，他去年也賣出價值數十億美元的特斯拉股票，並宣稱2021年因為賣股票而繳了110億美元稅金。

華倫表示，課徵富人稅一個「極簡」做法，是修改稅法，使有價證券質押貸款產生的收益也能比照所得課稅。她說，這個構想「顯然是朝正確方向邁進」。

馬斯克 華倫 富人稅

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