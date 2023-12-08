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營收增速放緩到2020年來最慢 博通CEO期待AI救場

編譯季晶晶／綜合外電
晶片需求疲軟，博通營收成長的速度是2020年來最慢。（路透）
晶片需求疲軟，博通營收成長的速度是2020年來最慢。（路透）

蘋果和其他大型科技公司的晶片供應商博通（Broadcom）周四發布財報，營收成長的速度是2020年以來最慢，但預期人工智慧（AI）的迅猛發展有抵消作用。

在截至10月29日的第4季，營收成長4%至93億美元，根據FactSet，合乎市場預期。剔除了部分項目的每股盈餘是11.06美元，超過華爾街共識10.96美元。

由於企業客戶和電信供應商控制支出，博通的銷售正以疫情初期以來最慢的速度成長。

博通預估2024年度的營收可達500億美元，這包括了上月完成收購交易的VMware在內。但這低於市場對兩家公司共識預測加總起來的數字。 

博通最近苦於電腦和智慧手機需求疲軟帶來的成長減速。它的掙扎顯示支出依然乏力。晶片業務第4季的銷售額為73.3億美元，符合預期。基礎設施軟體收入為19.7億美元，高於市場預期的19.4億美元。

未來一年，公司預計半導體業務將實現中到高個位數的成長。比起前兩年，速度有所放緩。

執行長陳福陽表示，AI是亮點。他在電話會議上說，支持AI服務所需的電腦網路支出預計將增加一倍。

根據博通，用於支持AI系統的網路半導體營收現在占其晶片銷售總額的15%，此一占比到2024年度將升至25%以上。

AI成長前景激勵投資人，博通股價在盤後交易雖然先跌2.4%至900美元，但稍後跌幅縮小到0.6%，股價回升至916.02美元。

陳福陽強調，博通與他稱為「北美客戶」的蘋果將繼續保持穩固關係。為蘋果提供連接晶片的部門明年營收將持穩。

他還押注軟體以維持成長。收購VMware使博通在混合雲服務領域獲得更大的立足點，服務在自有設施或在外部伺服器儲存數據的公司。在新年度剩餘的11個月裡，VMware將為總營收貢獻大約120億美元。 

博通提交的文件顯示，VMware的整合預計到2025財年底將耗資13億美元。該公司一直在裁員，並將總部從附近的聖荷西搬到了VMware總部所在的加州帕羅奧圖。

AI 晶片 加州

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