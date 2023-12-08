租戶續租意願高 REITs收入增加

由於借貸成本上升，追逐購買新屋夢想的人越來越少。擁有和管理公寓的房地產投資 信託基金(REIT)的收入，預計將因續租和租賃交易的增加而增加。

該類基金今年來一直在努力應對新租賃費率下降的問題，因為疫情後的供應過剩壓低了租金 ，同時增加了吸引新租戶的成本。

REITs有權對想要續租的租戶收取3-5%的高費率，並且這個數字會在一段時間內保持穩定。相較之下，新租賃費率僅上漲不到1%；考慮到提高入住率的競爭，部分市場的新租賃費率也已轉為負值。

Wedbush證券分析師安德森(Richard Anderson)表示：「吸引人們租下空置單位可能是一個相對昂貴的提議，特別是在不確定時期。」他補充說，如果周轉率仍然很高，這可能會促使業主降低租金或為新租戶提供優惠。

然而，由於房貸利率上升，大多數美國人沒有能力購置房屋，大多數大型REITs的周轉率已經放緩。

BMO Capital Markets分析師金姆(John Kim)表示，包括AvalonBay Communities和Mid America Apartments在內的七大REITs第3季平均整體周轉率從典型的52.5%放緩至48.8%。

美國的REITs透過出租其購買和管理的房產來獲得收入，同時將大部分應稅利潤作為股利分配給股東。這使它們成為尋求穩定回報的人們的有吸引力的投資選擇。

然而，由於廉價債務推動的出租用多戶公寓建設熱潮導致供應增加，租金同比成長率已由2022年中期時的兩位數下降，失去一些吸引力。

即使如此，不斷上漲的房價開始扭轉局勢至有利局面。根據房地產情報提供者CBRE集團的數據，第3季平均房貸金額比每月平均租金成本高出52%。

安德森表示，對於大多數大型多戶REITs來說，為買房而遷出的人數已由通常占總數的15%降至遠低於10%。