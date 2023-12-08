股指中止連跌 那指上漲逾1%

美股收漲，隨著最重要的就業報告臨近，道瓊工業指數和史坦普500指數打破連續三天下跌走勢。

史指上漲36.25點或0.8%至4585.59點；道指上漲62.95點或0.17%至3萬6117.38點。科技股跑贏大盤，那斯達克指數上漲193.28點或1.37%至1萬4339.99點。

Google母公司Alphabet上漲5.31%，交易員對該公司推出Gemini人工智慧(AI)模型表示歡迎。Nvidia和AMD也分別上揚2.4%和9.89%。

那指本周表現優於大盤，上漲約0.2%。道指和史指本周將分別下跌約0.4%和0.2%。

每周初請失業金人數低於預期，持續申請失業救濟人數下降，顯示裁員步伐並未加快。美國10年期公債殖利率 上漲近3個基點至4.148%，反映出即使聯準會努力抑制通膨，但人們對勞動市場強勁的擔憂。

根據國際郵輪協會(CLIA)的數據，預計2024年將有3570萬名乘客啟航。比2023年的3150萬人次郵還多，較2019年增加6%。

皇家 加勒比今年至今上漲 145%，嘉年華上漲約125%，而挪威郵輪控股則上漲58.26%。

美國原油連續第二天收在每桶70元以下。西德州 中質原油(WTI)1月合約下跌4分或0.06%收每桶69.34元。2月布蘭特原油合約下跌25分或0.34%收每桶74.05元。