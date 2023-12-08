美股最錢線/小型股表現優 須防經濟衰退

今年大部分時間表現落後的小型股正吸引不少投資 人的關注，以小型股為主的羅素2000指數已從10月低點上漲超過13%。

與歷史估值相比，小型股看起來比大型股便宜。根據LSEG Datastream數據，小型股相對於大型股的估值接近歷史最低水平。史坦普小型股600指數的預期本益比爲13.7倍，遠低於其18倍的長期平均水平，也遠低於史坦普500指數目前19倍的水平。

低估值提升了小型股在多重資產反彈中的吸引力。投資人看好如果通膨持續下降，全球央行將在2024年開始降息 。市場預計Fed明年將降息125基點，同時美債殖利率 也有所下降。這對小型股來說是個好消息。

借貸成本上升對小型企業的傷害很大，這些企業往往更依賴短期債務。而在經歷多年的極低利率後，目前的短期債務融資成本更高。

Cresset Capital投資長艾比林(Jack Ablin)表示，近期美國國債殖利率的下跌解開了許多小型股公司的枷鎖。

晨星財富對1970年代以來的數據分析顯示，在經濟成長加快、通膨放緩的時期，小型股表現優於大型股。羅素2000指數的年化漲幅為25.2%，高於史指的17.3%。

小型股的獲利預計也將回升。LSEG數據顯示，羅素2000指數成分股獲利預計在今年下跌11.5%後，明年將成長約30%。

最近的小型股贏家包括無線音頻公司Sonos Inc，該股過去一個月漲幅超過40%；維多利亞的祕密 同期漲幅爲33%。

不過仍須保持謹慎。雖然經濟軟著陸的希望提供了支撐，但部分投資人擔心升息導致美國經濟在2024年陷入衰退。這可能會對小型股造成傷害，因為在經濟低迷時期，小型股受到的影響往往更大。

Strategas數據顯示，自1980年以來，在經濟周期見頂後的6個月內，羅素2000指數表現平均落後史指約4個百分點。（財經新聞組）