串流媒體 再次吹起搭售風

串流媒體彼此搭售或異業結盟成為最新產業趨勢。（路透）

搭售風再度回歸。隨著平台競逐獲利並吸引付費用戶，串流戰爭已白熱化：加入廣告、價格上漲、競爭加劇。

現在消費者有太多選擇，媒體格局似乎又重回過去幾年有線電視搭售模式。

電信巨頭Verizon本周宣布將為Netflix 和華納兄弟Discovery的Max串流媒體的廣告版提供10元的搭售選項，可節省40%；自7日開始向Verizon的myPlan客戶提供。該公司還將提供額外的搭售服務，將無廣告版Disney +方案與廣告版Hulu、ESPN+、Netflix和Max套餐結合起來，每月費用為20元。

《華爾街日報》上周報導，派拉蒙全球和蘋果正在就以折扣價共同提供串流媒體服務進行早期談判。

搭售的概念並不新鮮。該領域不少企業早已透過自有服務來達成。例如蘋果提供Apple One，將Apple TV+與Apple Music和Apple Arcade等其他服務結合在一起，於2020年底在全球推出。

一直提供Disney+、Hulu和ESPN+搭售服務的迪士尼6日起也正式開始推出單一應用程式體驗，透過Disney+整合Hulu內容，類似於今年稍早時派拉蒙的Showtime組合整合HBO Max和 Discovery+。

第三方業者也提供搭售服務。廣告版的Paramount+方案自動提供給Walmart+會員。同時，Instacart+的客戶無需支付額外費用即可獲得Peacock的廣告版方案。派拉蒙今年稍早也與達美航空建立合作夥伴關係。

Solomon Partners合夥人兼全球媒體主管博德曼(Mark Boidman)表示，「每個人都試圖想出一些特有的東西。」「若能在消費者心目中以具有吸引力的價格將某些東西搭售在一起時，那就有意義了。」

隨著串流媒體努力解決獲利問題，專家表示，搭售可能是該領域最終展開彼此併購的第一步。