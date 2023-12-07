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美股最錢線/回報低於預期 降息不是利多

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利投資長兼首席美股分析師威爾森(Mike Wilson)表示，美股正在重蹈17年前的覆轍。預期Fed降息將推動股指再次大幅上漲，但結果可能會讓投資人感到失望。

威爾森指出，美股今年強勁反彈，史坦普500指數自年初以來上漲19%，並在11月結束時創下今年最佳單月表現，這代表投資人越來越看好Fed降息的前景。

但他指出，投資人對美股漲勢的期望可能過高。市場預計Fed將在經濟周期的後期降息，這時的經濟成長往往會放緩，甚至有陷入衰退的風險。這可能導致股市的回報率低於預期。

相似的動態在2006年和2018年底時都曾出現。在這兩年中，Fed於經濟周期後期的降息使得美股接下來12個月回報率約爲14%。與在經濟周期的初期到中期降息相比，這些收益不足爲道。以1984年為例，當時較低的利率推動股市在接下來一年飆升25%；而在1994年，股指在降息後一年的回報率高達34%。

威爾森在最新的報告中指出，「2006年和2018年的降息爲股市提供了頗具吸引力的回報，但與1984年和1994年的情況相比，這些回報看起來遜色得多。」

他補充表示，「我們認為，2023年也屬於經濟周期的後期。這就是為什麼大型股表現優於大盤，以及為什麼1日小型股和較低質量股票的漲勢在中期不太可能持續的原因。」

大摩分析師對經濟目前是否處於周期後期持開放態度，但勞動市場狀況的確正在走軟。經濟諮商會的就業趨勢指數在過去一年下滑。這與1984年和1994年等經濟周期中期的情況不一致，當時該指數略有上升。

威爾森是今年華爾街最悲觀的美股預測者之一。他多次警告股市上漲是熊市反彈的一部分，將導致美股在2024年難以有任何重大進展。但更多投行認為史指將再創歷史新高。（財經新聞組）

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