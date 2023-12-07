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財經簡訊

財經新聞組／整理

成本高 Twitch明年退出南韓

亞馬遜串流媒體部門Twitch表示，由於營運成本和網路費用高昂，將於明年2月關閉南韓業務。執行長克蘭西(Dan Clancy)表示：「Twitch在南韓的營運一直虧損嚴重，不幸的是，我們的業務無法在該國實現永續經營。」他表示，南韓的網路費用仍然比大多數其他國家貴10倍，並補充說該公司花費了大量精力來降低營運成本以維持業務。今年稍早Netflix和南韓網路服務供應商SK Broadband撤回針對對方網路使用費的訴訟。由於用戶和收入成長未達預期，Twitch今年3月解雇了400多名員工。

利率8月來新低 再融資增17%

在10月飆升超過8%後，美國房貸利率再次回落至7%，推動了再融資市場的發展。上周符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從7.37%降至7.17%。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，這是8月以來的最低水準。因此，房屋貸款再融資申請較前周增加14%，較一年前同周增加10%。為兩個月來最強勁的一周，並且是2021年底以來首次連續第二周同比成長。購屋房貸申請本周下降0.3%，較去年同期下降17%。

埃克森調高支出和產能目標

埃克森美孚表示，到2027年年度專案支出將增加至220至270億元，大多延續現有的支出和生產目標。該預測沒有將600億元收購先鋒自然資源公司的預期收益納入，這項交易預計將於明年上半年完成。埃克森美孚表示到2027年美國頁岩油產量將增加2倍以上，達到每天200萬桶。預計2024年日產量將從今年的370萬桶石油當量(boepd)增至380萬桶，因為看好二疊紀頁岩盆地和圭亞那的產量將會增加。

漲價有用 金寶湯上季獲利佳

金寶湯上季財報獲利超出華爾街的預期，受益於其包裝食品和零食價格上漲，這有助於抵消注重成本消費者需求放緩的影響。餐飲部門平均售價在第1季上漲2%，而其包括餅乾和薯片的零食品牌價格上漲5%。然而，由於消費者轉向零售商自有品牌等較便宜的替代品，整體銷售下降5%。調整後毛利率下降10個基點至32.1%。淨銷售額下降2%至25.2億元，與分析師平均預期一致。不計項目，每股獲利91分，超過分析師預期的88分。

利率 南韓 貸款

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