私企薪資增幅 創2年多來新低

薪資處理公司ADP發表報告表示，11月私營部門創造就業 機會進一步放緩，薪資增幅達兩年多來最低。

本月各企業僅增加10.3萬名員工，略低於10月下修後的10.6萬名員工，也低於《道瓊》預期的12.8萬人。

隨著就業溫和成長，年薪增加5.6%；為2021年6月以來的最小增幅。跳槽者的工資增加8.3%，使得轉換職位的溢價為ADP三年前開始跟蹤這項數據以來的最低水平。

自2020年初新冠疫情 爆發以來，休閒和酒店業在大部分時間裡一直引領就業創造，但本月卻減少7000個工作機會。貿易、運輸和公用事業增加5.5萬個職位，教育和醫療服務增加4.4萬個職位，其他服務增加1.5萬個職位。

服務相關產業提供了本月所有就業成長，雖然汽車工人聯合會(UAW)罷工得到解決，但由於製造業減少1.5萬人，商品生產商淨損失1.4萬人，建築業減少4000人。矽谷和華爾街最近的裁員也沒有出現在數據中，因為這兩個產業本月都出現上漲。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「在疫情後的復甦過程中，餐廳和酒店是最大的就業創造者。」「但這種提振已經過去，休閒和酒店業趨勢的回歸，代表整個經濟將在2024年出現更加溫和的招聘和工資成長。」

擁有50至499名員工的中型企業在創造就業機會方面領先，增加6.8萬人。49人以下的小企業只貢獻6000人。

勞工部 8日將公布更受關注的非農就業數據，與ADP報告可能存在很大差異。雖然10月私營就業人數接近，勞工部報告增加9.9萬人，僅比修訂後的ADP數據低4000人。

勞動市場鬆動的另一個跡象出現在5日。勞工部報告指出，10月職缺降至873萬，為2021年3月以來的最低水準。