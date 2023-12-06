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Fed比市場預期的鷹 FT訪調經濟學家：降息至少要等7月

編譯季晶晶／綜合外電
根據金融時報訪調的學界經濟學家，美國聯準會至少會維持現行利率到2024年7月，且降息幅度不如市場預期。（路透）
根據金融時報訪調的學界經濟學家，美國聯準會至少會維持現行利率到2024年7月，且降息幅度不如市場預期。（路透）

根據英國金融時報與美國芝加哥大學布斯商學院合作訪調的40位學界經濟學家，美國聯準會至少將現行利率維持到2024年7月，而且降息幅度不如市場預期。

在12月1日至4日的調查裡，大多數受訪者都認為聯準會的升息周期已結束，但近三分之二說，明年第3季或更晚才會開始降息。 四分之三的經濟學家預期，目前在5.25%-5.5%之間、22年高點的聯邦資金利率，明年只會降0.5個百分點或更少。

這比華爾街預期的降息時間點晚很多、降息幅度也小很多。期貨市場的交易員擴大押注聯準會最早明年3月降息，基準利率到明年底降至大約4%，比現今水準低逾4碼。

聖地牙哥加州大學經濟學教授James Hamilton說：「經濟動能還很強，沒看到有立即降息的需求。我認為聯準會也沒有那樣做的打算。」

約翰霍普金斯大學金融經濟學教授Robert Barbera與另一位受訪者表示，聯準會在考慮降息之前，需看到通膨穩步改善，且勞動市場更明顯降溫。

紐約大學經濟學家Laura Coroneo說，除了「仍然緊張」的勞動市場持續推高薪資漲幅外，她也擔心油價衝擊可能影響通膨下降的速度。OPEC+最近同意 2024年減產以推高油價。俄烏戰爭和中東衝突也引發市場對能源成本進一步通膨的憂慮。 

大部分受訪的經濟學家認為，到明年12月，聯準會偏好的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE）不太可能超過3%，但仍會高於2%目標。他們估計的中位數是2.7%。該指標在今年10月的年增率是3.5%。

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