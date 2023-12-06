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10月職缺減61.7萬 跌至兩年半最低

財經新聞組／綜合報導

10月職缺數跌至2年半來最低水平，代表歷史上緊張的勞動市場可能正在放鬆。

勞工部報告指出，本月職缺總數為873萬個，減少61.7萬個或6.6%。這個數字遠低於《道瓊》預計的940萬，也是2021年3月以來的最低水準。

職缺的下降使空缺職位與可用員工的比例降至1.3比1；幾個月前這個比例約為2比1。

聯準會決策者密切關注這份名為「職缺和勞動力流動率調查」(JOLTS)的報告，密切關注勞動力疲軟的跡象。自2022年3月以來，聯準會大幅升息以減緩勞動市場並抑制通膨，並正在考慮下一步政策措施。

雖然職缺急劇下降，但雇用總數僅略有下降，而裁員和離職人數則略有上升。辭職被視為衡量工人對換工作和輕鬆找到另一份工作的信心的指標，但也幾乎沒有改變。

各產業的職缺普遍下降。跌幅最大的行業是教育和醫療服務的23.8萬，其次是金融活動的21.7萬、休閒和酒店的13.6萬以及零售業的10.2萬。

JOLTS報告發布的時間僅比勞工部的11月非農業就業數據早幾天。根據《道瓊》的數據，經濟學家預計該報告將增加19萬人，高於10月的15萬人。

聯準會官員一直將炙手可熱的就業市場作為努力將通膨從40年高點回落的具體關注領域。職缺的減少可能對政策制訂者來說是個好消息，因為這可能意味著勞動力需求的減少可能有助於使就業市場從供應嚴重不匹配的情況中恢復過來。

聯準會下周將召開為期兩天的政策會議，市場普遍預期聯邦公開市場委員會(FOMC)將維持利率不變。聯邦基金期貨市場的交易員正在定價明年3月開始降息，因為預計通膨數據將繼續顯示進展，並且聯準會試圖抵禦未來潛在的經濟放緩或衰退。

聯準會 勞工部 就業

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