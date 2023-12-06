漲勢失去動力 道指史指走跌

華爾街 最近的漲勢失​​去動力，道瓊工業指數和史坦普500指數下跌。

道指下跌79.88點或0.22%收3萬6124.56點。史指小跌2.6點或0.06%至4567.18點。由於科技股跑贏大盤，那斯達克指數上漲44.42點或0.31%收1萬4229.91點。

開源軟體開發平台GitLab上季業績超出預期並發布本季的強勁財測，股價上漲11.45%。蔚來汽車上漲1.36%，這家中國電動車製造商第3季虧損收窄。

5日走勢延續4日所有三個指數均下跌，讓人質疑市場是否上漲得太快。在此之前三大平均股指連漲5周。

不過三大股指本季和全年仍上漲，凸顯出之前市場反彈的力道。

隨著美國10年期公債殖利率 跌破4.2%的關鍵水平，股指脫離盤中低點。數據顯示勞動市場降溫。

數據公布後，科技股出現反彈，推動那指上漲。大型科技股蘋果和輝達均上漲超過2%，減緩了道指的跌幅。道指下跌主受高盛 下跌2.19%和寶鹼下跌3.49%的拖累。蘋果上漲2.11%，是道指表現最佳的成分股。

除了蘋果之外，道指還受到Verizon和默克超過1%漲幅的提振。

羅素2000指數在4日逆勢走升後，5日下跌1.38%。話雖如此，過去一個月小型股指數仍上漲超過5%，因市場反彈擴大和預期聯準會即將降息。