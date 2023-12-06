美股最錢線/AI榮景遭低估 新牛市明年見

Wedbush策略師表示，華爾街 仍低估了人工智慧(AI )的榮景。認為雲端 計算和AI驅動的支出可能會推動科技業在2024年進入一個新的牛市。

今年一整年，華爾街都在關注與人工智慧(AI)相關的股票，但根據華爾街投行Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)的說法，市場仍然很大程度上低估了這項技術將帶來的變革潛力和巨大的支出狂潮。

以艾夫斯爲首的策略師們在最新的報告中預測，隨著企業加大對AI和雲端技術的投入，科技股有望在2024年繼續飆升。Wedbush認為這兩個領域的支出將超過IT領域的預算。

艾夫斯寫道：「我們認為，新的科技牛市已經開始，科技股將在2024年迎來強勁成長。隨著AI支出浪潮衝擊更全面的科技產業，預計明年科技股將在大型科技公司的帶領下上漲20%以上。」

Wedbush堅持將AI對商業和技術的影響比擬為1990年底末期的網路熱潮。分析師們認為，AI正處於網路興起的「1995年時刻」。

該投行指出，輝達、微軟、Datadog和Palantir等公司已經展示了AI在企業和消費者領域的使用情況是如何成長的，而且未來的應用只會越來越多。

根據報告，Wedbush最看好的科技公司包括蘋果、微軟、Palo Alto Networks、Palantir、雲端運算安全公司Zscaler、電腦安全技術公司CrowdStrike和開發者數據平台MongoDB。

與此同時，就消費科技領域而言，Wedbush強調亞馬遜、谷歌和Meta Platforms平台也值得關注。

策略師們表示，「我們認為AI是自1995年互聯網誕生以來最具變革性的技術趨勢，並且相信華爾街許多人仍然低估了未來10年將出現的1兆元AI支出，這將是晶片和軟體業的一個金雞母，而輝達和微軟將引領這股趨勢。」（財經新聞組）