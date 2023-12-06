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2024房市變化？Zillow點出6趨勢 「更多人有能力買房」

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財經新聞組／整理

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法院駁回英特爾侵權裁決

華府上訴法院駁回專利所有者VLSI Technology對英特爾求償21.8億元專利侵權裁決，推翻了美國專利法史上最大宗判決之一。美國聯邦巡迴上訴法院推翻了陪審團於2021年關於英特爾侵犯一項VLSI專利的裁決，並將案件發回德州重新審理，以確定英特爾因侵犯第二項VLSI專利而應承擔的賠償金額。聯邦巡迴法院裁定陪審團沒有足夠證據認定英特爾侵犯了兩項涉案專利中的一項；雖確認英特爾侵犯了另一項VLSI專利，但表示損害賠償分析存在問題，有理由進行新的審判以確定適當的裁決。

AutoZone獲利成長10%

汽車零件零售商AutoZone上季獲利成長10%，優於預期，原因是越來越多人維修舊車而不是購買新車，從而對其DIY套件產生需求。Autozone上季淨銷售額成長5.15%至41.9億元。截至11月18日當季，美國同店銷售額穩定在1.2%。第1季淨利增至5.93億元，合每股32.55元；一年前為5.39億元或每股27.45元。LSEG分析師預計每股獲利31.49元。

丹麥工會接力抵制特斯拉

特斯拉在瑞典的勞資衝突正蔓延至鄰國丹麥。該國最大工會的運輸工人5日表示將採取行動聲援瑞典工人，對抗這家總部位於美國德州的汽車製造商。丹麥工人聯合會3F表示，在瑞典碼頭工人封鎖了特斯拉汽車的接待處後，有人猜測特斯拉把汽車運往丹麥港口，然後用卡車運往瑞典。3F發表聲明表示：「具體來說，這意味著碼頭工人和司機將無法接收和運輸特斯拉汽車前往瑞典。」「基於同理心，這種模式再也行不通了。」

J.M. Smucker Co.獲利超標

Folgers咖啡和Jif花生醬的母公司J.M. Smucker Co.第3季獲利超出預期，但銷售額略有下降，並下修全年財測。Smucker本季淨利為1.949億元，合每股1.91元，高於去年同期的1.911億元和每股1.79元。調整後每股獲利為2.59元，而FactSet預期為2.47元。銷售額從一年前的22.05億元下降12%至19.39億元，略低於FactSet共識的19.43億元。預計銷售額將成長8.5%至9.0%，低於先前8.5%至9.5%的預期。調整後每股獲利將在9.25至9.65元之間，而先前的財測範圍為9.45至9.85元。

特斯拉 瑞典 德州

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