美2024再生能源產業展望：陽光耀眼 風力恐減弱

Deloitte的2024年再生能源產業展望報告指出，太陽能在今年發光發亮後，明年將維持亮眼。（美聯社）

Deloitte發布2024年再生能源產業展望報告指出，太陽能在今年發光發亮後，明年將維持亮眼。

ＭarketＷatch報導，這份5日發布的報告表示，今年再生能源產業已受惠於需求和投資 升高，由太陽能市場引領增強，但風力發電陷入掙扎，部分原因是成本壓力。

Deloitte美國再生能源主管墨堤卡（Marlene Motyka）說，太陽能市「最具彈性的再生（能源）來源」，能夠在更多州以不同規模更快安裝，不管是住宅、商用還是公用事業規模，遭遇的社區反對力道也較小，「在2023年，我們看到太陽能市場耀眼，我們預期這會在2024年持續」，太陽能預料將繼續引領再生能源發展。

報告引述美國聯邦能源監管委員會（FERC）數據指出，美國公用事業規模的太陽能容量在今年1~8月比去年同期增加36%，增幅超越其他發電來源。

美國能源資訊局（EIA）的資料也顯示，公用事業規模的太陽能安裝容量比去年增加超過一倍，達到「創紀錄」的24百萬瓩（GW），EIA預測，今年美國再生能源發電量將占22%，明年升至24%，多數增幅要歸功於新安裝的太陽能裝置陸續在今、明兩年服役。

Deloitte指出，2021年的基礎建設投資與就業 法（IIJA）和去年的通膨削減法（IRA），協助「觸發」了2,270億美元產官界對公用事業規模太陽能、貯存、風電及氫能的投資，「史無前例投資再生能源基建的影響，將可能在2024年更加明顯」。

不過，風電投資比去年同期減少35%，因各項計畫遭遇成本升高和許可挑戰的逆風打擊，受訪者認為這是對再生能源的最大限制因素。電力輸送問題又是另一挑戰，許多受訪者也擔心再生能源的「韌性」，在各自地域對極端天氣事件的韌性排名中，再生能源敬陪末座。

報告指出，若要延續再生能源與美國國內供應鏈的興建熱潮，需要愈來愈多且重新訓練的勞動力，在正確地點擁有正確技能，過去兩年乾淨能源就業已成長10%，增速比整體美國就業更快。

展望前景，墨堤卡表示，Deloitte除了在「既有的」再生能源看到機會，例如太陽能、風能及能源貯存，也認為離岸風電、綠色氫能、增強型地熱系統（EGS）、新原料以及可再生天然氣（RNG）終端用戶等領域有機會。

報告指出，明年隨著美國稅務優惠指引敲定、能源部核發更多貸款 等措施，氣候法案將對再生能源產業造成更強的影響。