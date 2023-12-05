伊爾艾朗：Fed或已完成升息 但美國股債漲過頭

經濟學家伊爾艾朗認為，聯準會（Fed）已經完成升息，但美國股債市顯然漲過頭。 （路透）

經濟學家伊爾艾朗表示，聯準會（Fed）已經完成升息，但美國公債與股市顯然已經漲過了頭；他強調，投資 人預期2024年經濟成長減緩雖然沒錯，但目前市場所反映的，卻是經濟發生衰退時才會出現的降息 幅度。

伊爾艾朗5日接受彭博廣播專訪時說：「我相信Fed已完成升息，但我不認為這就等於情況就如市場所預期，明年會降息」。他警告Fed與市場之間的溝通出了問題，「他們仍有信譽的問題」。

伊爾艾朗前一天接受CNBC訪問時則表示，「目前市場熱情擁抱美國經濟將會半軟不硬地著陸，或是軟著陸。我認為投資人的熱情可能太過，這也使美國金融情勢出現空前的單月大放鬆」。

他表示，在當前金融情勢大為寬鬆的同時，Fed主席鮑爾仍強調政策轉向降息的時機「不成熟」，這表示Fed不會為市場的降息猜測背書。

最近美國金融市場高度預期明年Fed將降息，已使公債殖利率 劇降。10年期殖利率10月時曾一度衝破5%，但現在只剩4.3%；美股也連袂大漲，標普500指數11月勁揚約9%。標普全球評等公司指出，股、債雙雙大漲，使金融情勢大為寬鬆，已經達到足以使Fed可能必須再度升息的程度。

伊爾艾朗指出，「我不會像市場一樣預期明年3月開始降息，且全年將降息5碼，除非你相信經濟將陷入衰退。但如果你們相信經濟將衰退，則股市不應該漲成現在這樣」。

伊爾艾朗認為，Fed仍將維持審慎作法，並提醒投資人後續的通膨數據可能不會像最近那樣令人振奮。Fed最終可能會容忍通膨超過2%目標，但不會明白宣示提高通膨目標。