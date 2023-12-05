「恐慌指數」重返歷史常態 可視為美股利多嗎？

有美股「恐慌指數」之稱的芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）已從三年前的高峰大幅回落。現在降到13，接近歷史常態水準，反映投資人對進場買股更有信心。（路透）

儘管回歸常軌是條漫長的路，但美國股市波動率終於從三年前的高峰大幅回落。芝加哥選擇權交易所波動率指數（CBOE VIX）現在已降到13，接近疫後最低點，也降回接近歷史常態水準。

VIX有美股 「恐慌指數」之稱，反映史坦普500預期股價波動程度，數值愈高，就表示市場對企業未來獲利前景以及股票估值的展望更沒把握。

巴隆周刊（Barron's）報導，在新冠肺炎疫情爆發之前的幾年間，VIX通常徘徊在低二位數，一度在9附近觸底，到2020年3月疫情嚴峻時刻一度飆上60，後來便盤旋在略低於20的水準。

2022年，VIX回升到高於20的水準，反映疫後經濟需求暴增推高通膨率，迫使聯準會（Fed）火速提高利率，意在藉降低需求緩和通膨壓力。

但VIX如今再度降回㦂態水準。通膨率已從峰頂回落，如今朝Fed的2%目標一步步挨近。這意味Fed升息循環可能終結，甚至不久就可能降利率。

通膨、利率俱降且無衰退之虞 促使VIX回落

這正是美國公債殖利率 美國近來下滑的主因。美國10年期公債殖利率10月攀抵大約5%的多年來高峰，此後已觸頂下滑、降到4.2%左右。未來幾季，美國經濟成長可能趨緩，但隨著利率仍低於顛峰水準，市場相信經濟擴張速度縱使減緩，成長仍可持續不輟，避開衰退命運。那也意味著市場研判企業往後仍有盈餘成長可期。

更重要的是，市場有信心，利率仍將持續走下坡。衡量債券市場波動率的美林美債選擇權波動率（MOVE）指數，已從2023年高峰180的水準大幅回落，目前降到大約111。

篤信利率勁升時期已告一段落，於是轉化為對股價估值更有信心。由於殖利率走高強化美債投資 吸引力，與美股競逐投資資金，一旦股票投資人相信殖利率不再竄高，就可能以目前的價位持續買進股票。

Freedom資本市場首席全球策略師伍茲說，那正是為什麼「VIX重拾溫吞、乏味的走勢」，「因為10年期美債殖利率降回4.25%，所以VIX正持穩於較正常的區間範圍內。這對美股多頭來說，是相當正常也令人歡迎的好消息」。

一言以蔽之，投資人此刻預見市場走勢較平緩，股市氛圍恢復風平浪靜，也就吸引更多投資人放膽進場投資。