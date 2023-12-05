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畫下句點？史坦普500連五周漲勢中斷 歷史資料透露下一步走向

編譯湯淑君／綜合外電
美國股市三大指數4日全面收黑，道瓊、史坦普500和那斯達克綜合指數跌幅從0.1%至0.8%不等。（路透）
美國股市三大指數4日全面收黑，道瓊、史坦普500和那斯達克綜合指數跌幅從0.1%至0.8%不等。（路透）

美國股市三大指數4日全面收黑，道瓊、史坦普500和那斯達克綜合指數跌幅從0.1%至0.8%不等。這麼一跌，史坦普500指數自2020年迄今最強的一段連五周漲勢隨之戛然而止。這意味美股近來這波漲勢就此畫下句點了嗎？

美股最近漲勢又急又猛，一些華爾街人士開始擔心投資人樂昏了頭，對美國聯準會（Fed）未來一年降利率的期待過高，也因此這陣漲勢可能難以為繼。跡象顯示，連小型股、尚未由虧轉盈的科技股和其他投機股，買盤都很踴躍，顯示華爾街「爭相撿廉價垃圾股」的現象。

一些市場觀察家則認為，美股4日下跌應屬「健康」拉回整理，畢竟這波強彈漲幅已大，停下來稍事喘息也是理所當然。根據道瓊市場數據，史坦普500指數在截至1日（上周五）的五周期間飆漲11.6%。

Interactive Brokers首席策略師索斯尼克接受MarketWatch訪問時說：「需要些許獲利了結，需要稍稍調節，否則情況可能失控。人們需要一些時間重新評估，必要時稍事喘息。若是如此，情況不至於太糟。」

回顧近年歷史可知，美股連五周漲幅如此之大，極其罕見。上一回史坦普500指數連五周上漲且漲幅至少12%，是在2020年12月4日，當時的五周漲幅達13.1%。再往前的一例是在止於2020年6月5日的五周期間，期間史坦普500指數漲幅為12.8%。另一例是止於2020年5月8日的那五周，漲幅高達17.7%。

這麼短的時間內漲幅如此之大，是否注定未來數月走勢必定往下栽？

分析過去15年的市場資料顯示，結局未必是那樣。

過去15年來，史坦普500指數在五周期間暴漲至少12%的前例發生過11次，每次指數在六個月後依然上漲，無一例外。（當然，長遠來看股價總是傾向上漲，而且過去表現良好不保證未來也會如此。）以下是詳細資料：

五周漲勢截止日     史坦普500價位    五周漲幅     六個月漲幅

12/04/2020         3,699.12           13.12%         14.35%

06/05/2020         3,193.93           12.83%         15.82%

05/08/2020         2,929.80           17.73%         19.78%

04/24/2020         2,836.74           23.07%         22.16%

10/28/2011         1,285.09           13.08%           9.20%

08/14/2009         1,004.09           14.20%           7.11%

08/07/2009         1,010.48           12.72%           5.11%

04/24/2009            866.23           12.71%         24.63%

04/17/2009           869.60            14.94%         25.08%

04/09/2009           859.56            25.34%         25.09%

04/03/2009           842.50            14.61%         21.69%

史坦普500 美股 華爾街

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