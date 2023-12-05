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美國貨物通縮 捲土重來

編譯劉忠勇、林聰毅／綜合外電
美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌。(路透)
美國家電、家具、二手車在內部分貨物價格開始下跌。(路透)

隨著美國家電、家具、二手車等的部分貨物價格開始下跌，經濟學家認為，貨物通縮（goods deflation）正捲土重來，有利整體通膨最快在明年下半年重返至聯準會（Fed）所設定的2%目標。

華爾街日報（WSJ）根據商務部上周四（11月28日）發布的數據指出，耐久財相較於去年同期的價格已連續五個月下降，相較2022年9月的高峰已下跌2.6%。

影響所及，不計波動性較大的食品與能源的核心通膨率已大幅減緩，由Fed青睞的個人消費支出（PCE）物價來看，10月為3.5%，遠低於2022年9月的5.5%。

房租和汽車保險這類服務的價格繼續上揚，但增速已有所放緩。10月年增率為4.4%，比9月的4.7%緩和，但仍遠高於疫情前的漲幅。

整體經濟通縮相當罕見，通常視為需求停滯或嚴重衰退的徵兆。不過，特定類別的通縮倒是司空見慣。

在疫情之前的1995年到2020年，耐久財價格年均下跌了1.9%，這是因為全球化將生產轉移到低工資國家，生產效率提升也降低了成本。

舊金山聯準銀行經濟學家夏皮洛（Adam Shapiro）的研究發現，工廠關閉或貨運延遲等供應所造成供應中斷的情況，約占2021年和2022年通膨的一半漲勢。

從紐約聯準銀行彙編的一份指數來看，如今供應鏈運作相當順暢。同時，由於Fed升息，需求面受到壓制。消費者10月經調整通膨之前的支出成長0.2%，是5月來最弱增速。

價格等於投入成本（勞動力、原料、資本）再加上利潤。貨品價格上揚，部分反映工資和能源在內投入成本變高。但也反映有限的供給加上強勁的需求，使業者有擴大利潤的空間。這也表示一旦這些條件減弱，價格和利潤都會回落。

瑞銀（UBS）經濟學家狄梅斯特說：「如果你認為是供應的問題推高了價格，那麼只要供應問題緩解，應該會將價格推回至該有的均衡點。」瑞銀預測美國2024年第4季通膨將降至1.7%，也預測明年將會出現經濟衰退。

利潤 疫情 華爾街

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