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財經簡訊

財經新聞組／整理

Verizon套餐新增Netflix Max

Verizon Communications將在訂閱套餐中加入Netflix和華納兄弟Discovery旗下Max平台的串流訂閱服務。從7日開始，Verizon的「myPlan」訂戶可以選擇包含廣告的Netflix和Max套餐，兩者每月合計10元。這是 Verizon在其「myPlan」套餐中添加的最新捆綁服務。該套餐允許用戶訂閱Apple Music、Walmart+、迪士尼的串流服務等服務，每項服務每月10元。

特斯拉中國銷量近一年新低

中國乘用車協會(CPCA)統計顯示，特斯拉11月中國製造的電動車(EV)銷量較去年同期下滑17.8%至8萬2432輛。為2022年12月以來的最大單月跌幅；當時特斯拉陸製電動車銷量年減21%。特斯拉一直在減產並降價以應對庫存增加和需求疲軟。然而，中國製造的Model 3和Model Y電動車的交車量比10月增加了14.3%。其中國電動車市場占比從9月的8.7%下降至10月的5.78%。

創始人不投資 維珍銀河暴跌

英國億萬富翁布蘭森(Richard Branson)排除進一步投資的可能性後，維珍銀河股價暴跌17.7%。布蘭森3日接受英國《金融時報》採訪時表示，在新冠疫情之後，他龐大的商業帝國不再擁有「最雄厚的財力」，並補充說維珍銀河應該有「足夠的資金來自行完成工作」。該公司由布蘭森於2004年創立，上月宣布裁員，並自2024年初起暫停商業航班18個月。

羅氏收購美藥商競爭減肥藥

瑞士羅氏藥廠以27億元收購美國肥胖藥物開發商Carmot Therapeutics，加入競爭減肥藥物行列，挑戰諾和諾德(Novo Nordisk)和禮來(Eli Lilly)等主導製造商。Carmot最有前景的候選藥物是一種名為CT-388的藥物，只需每周注射一次；它是一種GLP-1/GIP雙重受體激動劑，類似於禮來公司的Mounjaro或Zepbound。

英特爾西門子合作提高效率

英特爾和西門子宣布達成一項為期3年的協議，合作提高工廠效率和自動化，特別關注提高能源效率和永續性。英特爾全球營運主管埃斯法賈尼(Keyvan Esfarjani)表示，英特爾對擴張有宏偉的計畫，但希望確保在實現這一目標時，以最大限度地關注自然資源的效率以及對淨零排放的承諾。

特斯拉 電動車 布蘭森

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